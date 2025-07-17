Национальный банк Украины установил на 18 июля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,8232 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.
НБУ снизил гривну на четыре копейки
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Валютный рынок
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 48,4527 грн/евро. Европейская валюта подешевела на 6 копеек.
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Источник: Минфин
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