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17 июля 2025, 15:32 Читати українською

Рада назначила новый состав Кабмина Свириденко

17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров, который предложила уже новый премьер-министр Юлия Свириденко.

17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров, который предложила уже новый премьер-министр Юлия Свириденко.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«За» назначение нового состава Правительства проголосовало 253 народных депутата.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«За» назначение нового состава Правительства проголосовало 253 народных депутата.

Новый состав Кабмина:

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер, вице-премьер по инновациям;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министром по восстановлению, министр развития общин и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министерша энергетики;
  • Наталья Калмыкова — министерша по делам ветеранов;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лесной — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Алексей Соболев — министр экономики, экологии и сельского хозяйства;
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства

Министра Минобороны и МИД согласовывает президент. Как известно, Зеленский согласовал кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра Минобороны, министром МИД останется Сибига.

Читайте также: Рада назначила Свириденко новым премьер-министром

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+60
Turbo Apricot
Turbo Apricot
17 июля 2025, 16:43
#
«новий» Кабмін складається с тих самих людей які безперервно багаторічно перебувають на посадах в державній службі, цікаво, що заважало п’яти-шести менеджерам в Україні провести потужні реформи з 2019 року про які сьогодні потужно заявляють звідусіль
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
17 июля 2025, 18:14
#
Одного менеджера ліквідували в Іспанії …))
+
+10
zevs1
zevs1
17 июля 2025, 17:40
#
В цирке На манеже клоуны все теже.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
17 июля 2025, 18:02
#
И что поменялось? Клоун Лисовий все так же будет образование разрушать ударными темпами
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