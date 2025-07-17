17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров, который предложила уже новый премьер-министр Юлия Свириденко.
Рада назначила новый состав Кабмина Свириденко
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«За» назначение нового состава Правительства проголосовало 253 народных депутата.
Новый состав Кабмина:
- Михаил Федоров — первый вице-премьер, вице-премьер по инновациям;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министром по восстановлению, министр развития общин и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министерша энергетики;
- Наталья Калмыкова — министерша по делам ветеранов;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лесной — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Алексей Соболев — министр экономики, экологии и сельского хозяйства;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства
Министра Минобороны и МИД согласовывает президент. Как известно, Зеленский согласовал кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра Минобороны, министром МИД останется Сибига.
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Источник: Минфин
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