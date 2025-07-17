Инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 2%

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в мае (минимальный подъем за восемь месяцев).

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Как изменились цены

Темпы роста потребительских цен в еврозоне находятся у целевого показателя Европейского центрального банка, что говорит о том, что регулятору удалось взять инфляцию под контроль.

Повышение цен на услуги в еврозоне в прошлом месяце ускорилось до 3,3% с майских 3,2%. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака выросла на 3,1% после повышения на 3,2% в мае. Цены на энергоносители снизились на 2,6% после падения на 3,6% месяцем ранее, промышленные товары подорожали на 0,5% (в мае — на 0,6%).

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Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне увеличились на 2,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Это совпало как с предварительно объявленными темпами, так и с ожиданиями экспертов.

Индекс CPI в июне относительно предыдущего месяца повысился на 0,3%.