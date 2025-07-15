В США инфляция в июне ускорилась до 2,7%

В США в июне потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,7% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда. Темпы роста цен ускорились по сравнению с 2,4% в мае.

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Как изменились цены

Цены на энергоносители в США в прошлом месяце снизились на 7,9%, в том числе бензин подешевел на 8,3%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 3%, электричество подорожало на 5,8%, транспортные и медицинские услуги — на 3,4%. Одежда подешевела на 0,5%.

Цены на новые автомобили выросли на 0,2%, на подержанные — на 2,8%.

Индекс CPI в июне повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидали аналитики.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно мая и на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В мае подъем составлял 0,1% и 2,8%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 29−30 июля.