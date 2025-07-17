Бизнес сохраняет веру в экономическое восстановление Украины

Во втором квартале 2025 г. бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в следующие 12 месяцев. Респонденты продолжали ожидать роста объемов производства товаров и услуг в Украине, а также были позитивно настроены на развитие собственных предприятий на фоне улучшения инфляционных и курсовых ожиданий. Об этом свидетельствует новый отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от НБУ .

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Индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 103,1% по сравнению со 108,2% в I квартале 2025 года.

Участники опроса сохранили положительные оценки общих объемов реализации продукции, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также финансово-экономического состояния предприятий.

Респонденты же сдержанно оценили будущие инвестиционные расходы на проведение строительных работ, а также усилили негативные оценки относительно будущего количества работников.

Оживление деловой активности ожидали предприятия 13 областей и большинства направлений деятельности.

Военные действия и последствия остаются доминирующим фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства. Сохраняется весомое влияние нехватки квалифицированных работников.

Ожидание по макроэкономической ситуации

Бизнес продолжил ожидать увеличения объема производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 9,2% (в I квартале — 15,6%).

Активизации производства ожидали респонденты из 15 областей, представители всех видов экономической деятельности, кроме транспорта и связи, а также все по размеру и направлениям деятельности. Самые высокие ожидания продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, крупные предприятия, а также осуществляющие только экспортные операции.

Инфляционные ожидания впервые за год улучшились: во ІІ квартале ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 10,9% по сравнению с 11,5% в предыдущем квартале. Доля респондентов, считавших, что инфляция превысит 15%, уменьшилась до 15% с 20,1% в предварительном опросе.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 78,4% респондентов. Также респонденты ожидали усиления влияния таких факторов как «цены на мировых рынках» и «доходы населения».

А третий квартал подряд ослаблялись оценки влияния курсового фактора. Кроме того, существенно ослабли ожидания влияния фактора «налоговые изменения».

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Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Бизнес сохранил негативные оценки по текущему финансово-экономическому состоянию собственных предприятий: баланс ответов составлял «минус» 5,3% по сравнению с «минус» 3,4% в I квартале.

Респонденты продолжили положительно оценивать изменения финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 2,4% (в I квартале 2025 года — 4,7%).

Улучшение оценок продемонстрировали респонденты подавляющего большинства представленных видов деятельности, больше всего — добывающей промышленности, сельского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения. В то же время у респондентов торговли все еще были пессимистические ожидания.

Ожидалось несколько медленнее роста объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 10.5% и 9,4% соответственно (в I квартале — 20,7% и 19,5% соответственно).

Рост общих объемов реализации продукции ожидали респонденты всех видов экономической деятельности, больше всего — энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства и других видов деятельности.

Роста объемов реализации продукции на внешнем рынке ожидали респонденты перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, других видов деятельности, а также торговли.

Респонденты сохранили положительные оценки изменения уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 7,8% (в I квартале — 13,4%). В то же время у респондентов были сдержанные ожидания относительно инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — «минус» 0,7 % (в I квартале — 2,7%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжают ожидать роста их объемов в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами: баланс ответов — 14,3% (в I квартале — 17,2%). Самые высокие ожидания имели предприятия транспорта и связи, а также энерго- и водоснабжение.

Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 20,2% по сравнению с 19,2% в предварительном опросе.

Респонденты усилили негативные оценки количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 4,4% (в I квартале — «минус» 0,6%).

Негативные ожидания имели респонденты большинства видов экономической деятельности, больше всего — транспорта и связи, торговли, а также энерго- и водоснабжения. В то же время предприятия строительства и добывающей промышленности ожидали увеличения количества работников в последующие 12 месяцев.

Участники опроса ослабили ожидания роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 49,8% по сравнению с 60,1% в предыдущем квартале.

На фоне уменьшения потребности в заемных средствах в ближайшее время (до 33,3% опрошенных во ІІ квартале по сравнению с 38,1% в I квартале) уменьшилась доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты — 33,9% (в I квартале — 35,2%).

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 83% (в I квартале — 80,9%). Высокие ставки остаются самым существенным препятствием для привлечения новых кредитов — 47,7% ответов. Значительная часть респондентов продолжала отмечать наличие других источников финансирования — 43,6% по сравнению с 44,2% в предварительном опросе.

Несколько усилилось влияние фактора «значительные колебания курса гривны к иностранным валютам» (на 2,2 п. п. до 18%).

Респонденты существенно снизили свои оценки по ужесточению условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 9,8% (в предварительном опросе — 17,3%).

Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, составила 6,4% по сравнению с 7,1% в I квартале.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны (без учета временно оккупированных территорий).

Среди опрошенных предприятий 21,2% - торговые компании, 18,9% - перерабатывающей промышленности, 14,4% - сельского хозяйства, 13,8% - транспорта и связи, 6,1% - добывающей промышленности, 5,1% - энерго- и водоснабжения, 3,2% - строительства, 17,4% - другие; 31% респондентов — крупные предприятия, 36,6% - средние, 32,4% - малы.

Регулятор отметил, что результаты опроса отражают только мнение руководителей предприятий, а не официальные оценки Национального банка.