Украинский рынок M&A развивается, несмотря на вызовы

В Украине за первое полугодие 2025 года, несмотря на сдержанные ожидания роста ВВП и постоянные военные вызовы, украинский рынок слияний и поглощений (M&A) демонстрирует положительную динамику. Об этом говорится в отчете M&A Radar.

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Оживление внутренних соглашений и стратегические приобретения внутри страны и за ее пределами способствовали росту количества и стоимости сделок на 26% и 21% соответственно, что свидетельствует об адаптивности рынка к условиям постоянной нестабильности.

Рынок M&A

В I полугодии 2025 года в Украине было заключено 34 соглашения M&A (по сравнению с 27 в соответствующем периоде 2024 года), а общая стоимость раскрытых сделок выросла до $716 млн. Хотя финансовые детали были разглашены только для 50% сделок (против 59% в I полугодии 2024 г.), средний размер сделки вырос до $42 млн (с $37 млн).

Основными драйверами этого роста стало приобретение испанского производителя мяса Uvesa агрохолдингом МХП за 270 млн евро, а также покупка Uklon компанией «Киевстар» за $155 млн.

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Активность украинских инвесторов на локальном рынке стала ключевым источником роста M&A в Украине в первой половине 2025 года, обеспечив более половины общего объема сделок ($367 млн по 25 транзакциям). Для сравнения, доля сделок с участием украинских инвесторов в I полугодии 2024 года составила всего 20%.

В то же время, соглашение «Киевстар"-Uklon составляло 42% общей стоимости сделок с участием украинских инвесторов. Несмотря на это, широкий охват секторов — недвижимость, агро, технологии, нефть и газ, потребительские товары — свидетельствует об устойчивом интересе к внутреннему рынку, несмотря на риски, связанные с войной.

Кроме Uklon, стратегическая трансформация «Киевстар» из телеком-оператора в цифровую экосистему также набирает обороты: компания приобрела Helsi за $10,5 млн и рассматривает инвестицию в размере $30−80 млн в онлайн-аптечную платформу Tabletki.ua.

Соглашения по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами

Объем сделок по приобретению украинскими компаниями иностранных активов в I полугодии 2025 г. вырос до $329 млн, преимущественно благодаря соглашению МХП-Uvesa.

Хотя общее количество таких соглашений уменьшилось (пять соглашений против восьми в 2024 году), украинские компании продолжают активную экспансию на рынки Европы ($319 млн по четырем соглашениям) и Северной Америки (одно соглашение на $10 млн).

Количество сделок по приобретению иностранными инвесторами украинских активов в I полугодии 2025 года снизилось до четырех (по сравнению с шестью в 2024 году). Европа обеспечила половину этого объема, остальное по одному соглашению с регионами MEA и Северной Америки.

Общая стоимость inbound-соглашений упала до $20 млн. Отсутствие масштабных инвестиций, таких как раунд финансирования Creatio ($200 млн) или соглашение NJJ Capital-Datagroup-Volia ($120 млн) в I полугодии 2024 года, сказалось на результатах.

В то же время рынок M&A подвержен сезонным колебаниям и обычно активизируется во второй половине года. Так что итоги 2025 года дадут более полную картину.