Резиденты Дія.Сіty уплатили 15,9 миллиарда гривен налогов за первое полугодие 2025 года. Это почти столько же, сколько и за весь прошлый год. Тогда резиденты уплатили 18 миллиардов гривен налогов. Об этом говорится в сообщении Дия.Сіty.
Налоговый рекорд: Резиденты Дия.Сіty уплатили 15,9 миллиарда гривен за первое полугодие
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Что известно о Дия.Сіty
Пространство позволяет компаниям развиваться на выгодных условиях, работать прозрачно и эффективно благодаря благоприятной налоговой нагрузке, инструментам для привлечения венчурных инвестиций и масштабирования бизнеса.
Какие налоговые условия доступны для резидентов
- Налоги на труд — 5% НДФЛ + 5% военного сбора + 22% ЕСВ от минимальной заработной платы
- Корпоративный налог — 18% на прибыль или 9% на выведенный капитал.
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Источник: Минфин
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