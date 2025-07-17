Налоговый рекорд: Резиденты Дия.Сіty уплатили 15,9 миллиарда гривен за первое полугодие

Резиденты Дія.Сіty уплатили 15,9 миллиарда гривен налогов за первое полугодие 2025 года. Это почти столько же, сколько и за весь прошлый год. Тогда резиденты уплатили 18 миллиардов гривен налогов. Об этом говорится в сообщении Дия.Сіty.