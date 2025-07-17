Экспорт Украины сократился на 5,4% за пять месяцев года — Госстат

В январе-мае 2025 года объем экспорта товаров из Украины составил $16,9 млрд, что на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В то же время импорт товаров вырос до $31,54 млрд, показав рост на 13,9%. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли составило $14,59 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта снизился до 0,54 (по сравнению с 0,65 в прошлом году).

Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 220 стран.

За отчетный период наиболее активно рос экспорт фармацевтической продукции — на 24,5%, а также живых животных и продукции животного происхождения — на 23,8%.

Однако экспорт зерновых культур сократился на 24,0%, составив $3,47 млрд.

Что касается импорта, то наибольший прирост показали:

Электрические машины — импорт вырос на 68,4% (до $4,45 млрд).

Зерновые культуры — импорт увеличился на 48,9% (на $92,7 млн.).

Минеральное топливо, нефть и продукты переработки — импорт вырос на 22,3% (до $4,21 млрд).

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По данным Государственной таможенной службы, общий товарооборот Украины за январь-июнь 2025 года составил $58,3 млрд.