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16 июля 2025, 18:31 Читати українською

Гендиректор Новой почты уходит с поста после десятилетнего руководства

2025 станет завершающим в десятилетнем периоде сотрудничества Новой почты с ее нынешним генеральным директором, Александром Бульбой. Под его руководством компания добилась значительных успехов и значительно расширила свою деятельность, сообщает пресс-служба Новой почты.

2025 станет завершающим в десятилетнем периоде сотрудничества Новой почты с ее нынешним генеральным директором, Александром Бульбой.
Фото: novaposhta.ua

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С 2015 по 2025 год Новая почта увеличила годовой объем доставок с 93 миллионов до 500 миллионов (по плану на конец 2025 года). До конца текущего года сеть компании будет охватывать 50 000 точек сервиса по всей стране — в 25 раз больше, чем в начале сотрудничества с Александром.

Компания вышла на первое место в Европе по количеству почтоматов в одной стране, обслуживаемых одним оператором. В то же время, посылки по Украине стабильно доставляются менее чем за 24 часа, а международное направление демонстрирует уверенный рост.

«Совладельцы компании вместе с Александром Бульбой приняли совместное решение, что 2025 год станет его последним в должности СЕО Новой почты. До конца года Бульба и дальше будет возглавлять компанию, сосредотачиваясь на реализации утвержденной стратегии развития», — говорится в сообщении.

31 декабря 2025 года Новая почта получит нового гендиректора.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта впервые готовит массовые сокращения, планируют уволить до 10% персонала — около 2 900 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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TAN72
TAN72
16 июля 2025, 20:25
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