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16 июля 2025, 17:49 Читати українською

Apple сокращает зависимость от Китая: $500 миллионов на магниты в США

Компания Apple заключила соглашение на $500 млн с MP Materials по поставке магнитов из редкоземельных элементов. Этот шаг призван снизить риски для поставок после того, как Китай в этом году ограничил экспорт редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

Компания Apple заключила соглашение на $500 млн с MP Materials по поставке магнитов из редкоземельных элементов.
Фото: pixabay.com

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Цена акций компании из Лас-Вегаса почти удвоилась после оглашения соглашения с правительством. Это значительный поворот для MP Materials, которая в прошлом году рассматривала возможность слияния с австралийским конкурентом, поскольку доход компании резко падал.

Геополитический контекст

Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы в апреле в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа.

Несмотря на то, что в июне США и Китай урегулировали большинство разногласий по поводу редкоземельных металлов, широкая торговая напряженность продолжает подчеркивать потребность в поставках этих материалов из других источников, чем Китай.

В рамках соглашения Apple предварительно выплатит MP Materials $200 млн за поставку магнитов, которая должна начаться в 2027 году. Компании не раскрыли продолжительность сделки и объемы поставленных магнитов.

Соглашение предусматривает производство магнитов из переработанных материалов — согласно давней цели Apple отказаться от зависимости от горнодобывающей промышленности. Магниты будут производиться на предприятии MP в Форт-Ворте, штат Техас, с использованием материалов, переработанных на горном комплексе MP в Маунтин-Пасс, Калифорния.

«Редкоземельные материалы являются основными для создания передовых технологий, и это партнерство поможет укрепить поставки этих жизненно важных материалов здесь, в Соединенных Штатах», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Apple, заявившая, что это соглашение является частью ее четырехлетней инвестиционной программы в США на сумму $500 млрд, сталкивалось с угрозами от Трампа по производству iPhone не в США. Однако многие аналитики утверждают, что производство iPhone в США невозможно из-за высоких затрат на рабочую силу и существующую цепь поставок смартфонов.

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Apple не раскрыла, в каких именно устройствах будут использоваться эти магниты. MP Materials заявила, что соглашение предусматривает поставку магнитов для сотен миллионов устройств, что составит значительную долю любой продукции Apple.

MP Materials производит добываемые и переработанные редкоземельные металлы и заявила, что ожидает начать коммерческое производство магнитов на своем заводе в Техасе до конца этого года.

Соглашение, заключенное на прошлой неделе между MP Materials и правительством США, включает в себя нижнюю границу цены на редкоземельные металлы, призванную стимулировать инвестиции в отечественные шахты и перерабатывающие заводы, развитие которых отставало частично из-за низких цен, установленных в Китае.

Компания также имеет соглашения по поставкам магнитов для американской General Motors и немецкого Vacuumschmelze.

Редкоземельные металлы — это группа из 17 металлов, которые используются для производства магнитов, превращающих энергию в движение, в частности в устройствах, заставляющих мобильные телефоны вибрировать. Они также используются в оружии, электромобилях и многих других электронных устройствах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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