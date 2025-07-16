Евро продолжает дешеветь: НБУ установил новые курсы валют

Евро продолжает дешеветь, а официальный курс доллара почти не меняется. Такая тенденция наблюдается на этой неделе, свидетельствуют данные НБУ , который определился с курсами на четверг, 17 июля.

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На четверг, 17 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,8129 грн (в среду было 41,8211).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,5197, что на 28 копеек меньше, чем в среду (48,8031).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг, 17 июля, установил такой курс польского злотого: 11,3901 (в понедельник курс был 11,4701).

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