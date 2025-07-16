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16 июля 2025, 15:55 Читати українською

Рада одобрила законопроект для старта жилищной реформы

В среду, 16 июля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении и приняла законопроект «Об основных принципах жилищной политики», дающий старт масштабной жилищной реформе в Украине. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

В среду, 16 июля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении и приняла законопроект «Об основных принципах жилищной политики», дающий старт масштабной жилищной реформе в Украине.
Фото: pixabay.com

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При принятии данного законопроекта Украина получит 300 млн евро в качестве выполнения одного из индикаторов программы Ukraine Facility, согласно которой Украине предоставляется 50 млрд евро от ЕС.

Речь идет о законопроекте № 12377, внесенном в парламент еще в январе. Это базовый документ, открывающий дверь к масштабной жилищной реформе. Ее цель — решить проблему сотен тысяч людей, которые десятилетиями ждут в очередях жилье от государства, часто без всякой надежды сдвинуться с места.

По словам Шуляк, главная цель и главная смена — отменить устаревший Жилищный Кодекс 1983 года. Не потому, что он устаревший, не потому, что советский, а потому, что он очень давно не эффективен и не решает никаких задач.

«Свыше 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях и эти данные только на 2015 год. А война еще более усугубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий», — пояснила она.

Новая жилищная политика начинает реализовываться с момента принятия законопроекта № 12377 во втором чтении. В то же время, для полноценного начала жилищной реформы будут созданы и приняты еще два важных законопроекта — «О фонде социального жилья», а также законопроект об управлении этим фондом.

Над первым работу уже начали, поскольку дедлайн его принятия по Ukraine Facility — 4 квартал 2026 года.

Что предполагает реформа жилищной политики

Вместо стояния в квартирных очередях, которые уже много лет не двигаются, поскольку ежегодно выдается не более нескольких сотен квартир от государства, людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставят эффективные инструменты наконец-то это жилье получить.

Это будет ряд доступных финансово-кредитных механизмов, перезапуск инструмента жилищно-строительных кооперативов, а также государственно-частное партнерство. Речь идет о так называемых операторах доступного жилья.

«Это касается получения жилья в собственность. Для граждан, чьи доходы этого не позволят, будут введены два формата временного жилья — социальная аренда и аренда с правом выкупа», — пояснила Шуляк.

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Кто будет предоставлять жилье в социальную аренду

Жилье, которое можно взять в социальную аренду, будет предоставлено из государственного и муниципального фондов социального жилья. Пока в Украине их нет от слова совсем, что является следствием приватизации 90-х годов. Но этот фонд будут создавать, и он должен быть на миллионы квадратных метров.

«Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственные средства, и государственно-частное партнерство, но главное, что мы сможем таким образом наконец-то достроить все наши долгострои — следствие деятельности недобросовестных застройщиков и не только. Законопроект по фонду социального жилья, где все это будет прописано, уже готовится. Следующим, финальным, будет законопроект об управлении этим фондом», — сообщила Шуляк.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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