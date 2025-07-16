«Укрфінжитло» представило стратегию развития «єОселя». Что планируют изменить в программе

«Укрфінжитло» по согласованию с Министерством экономики утвердило План стратегического развития на 2025−2029 годы, предусматривающий масштабирование программы «єОселя» и выдачу 70 тыс. ипотечных кредитов за 5 лет. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на стратегию компании.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что планируют изменить в «єОселя»

Согласно презентации стратегии, предусматривается рекалибровка программы «єОселя» и ее финансовых моделей.

В частности, предлагается внедрение компенсационной модели, когда ипотека выдается средствами банка, а «Укрфінжитло» только покрывает процентную ставку.

По компенсационной модели есть возможность внедрить программу с минимальными ограничениями до возраста жилья (до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений для других городов) и первым взносом от 20% для всех категорий граждан, от 7% для внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

При этом процентная ставка рассчитывается по формуле UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) за год +4% и компенсируется «Укрфінжитлом» до 7% в течение первых 10 лет для льготных категорий и до 10% в течение пяти лет для остальных участников.

Читайте также: По программе «єОселя» выдано льготных кредитов более чем на 30 млрд грн

Кроме того, предлагается утвердить максимальную нормативную площадь жилья в программе «єОселя»: 115,5 кв. м для квартиры, 125,5 кв. м для дома. Предельная стоимость жилья определяется ежеквартально министерством развития общин и территорий и увеличивается на утвержденные правительством коэффициенты.

Максимальная нормативная стоимость недвижимости рассчитывается по формуле (нормативная площадь опосредованная стоимость 1 кв. м) + 10%. В пределах максимальной нормативной стоимости недвижимости допускается превышение: сверх максимальной нормативной площади — до 10%, сверх предельной стоимости 1 кв. м — до 20%.

Объем кредитов по компенсационной модели оценивается в 50−100 тыс. грн. ссуд в течение следующих четырех лет. Общий объем компенсации прогнозируется на уровне 41−82 млрд грн (до $1,9 млрд). Чистая текущая стоимость оценивается в 17−36 млрд грн, а максимальный размер портфеля — 86−174 млрд грн.

Обновленная стратегия УФЖК предполагает постепенный переход к смешанному финансированию через фискальные и нефискальные источники.

Отдельным направлением развития «Укрфінжитла» на протяжении следующих пяти лет является цифровизация.