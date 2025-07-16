Страны ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против россии. Кто выступил против

Министры иностранных дел стран Евросоюза 15 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Кто выступил против

Против выступили Словакия и Мальта. Братислава, как сообщалось ранее, требует от ЕС гарантий компенсации возможного ущерба от полного запрета на поставку российского газа в страны союза.

Мальта опасается, что усиление потолка цен на российскую нефть может ударить по танкерному флоту страны.

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Обсуждение санкционного пакета на уровне послов стран ЕС продлится 16 июля.

Напомним