Министры иностранных дел стран Евросоюза 15 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии. Об этом сообщает Радио Свобода.
Страны ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против россии. Кто выступил против
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Кто выступил против
Против выступили Словакия и Мальта. Братислава, как сообщалось ранее, требует от ЕС гарантий компенсации возможного ущерба от полного запрета на поставку российского газа в страны союза.
Мальта опасается, что усиление потолка цен на российскую нефть может ударить по танкерному флоту страны.
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Обсуждение санкционного пакета на уровне послов стран ЕС продлится 16 июля.
Напомним
- 11 июля постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии — против выступила Словакия.
- Братислава, как известно, хочет получить четкие гарантии от Еврокомиссии по компенсации ущерба, который принесет планируемый полный отказ ЕС от закупок российского газа.
Источник: Минфин
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Дуже важливо не забувати хто «допомагає» чинити тиск на кацапстан санкціями.