Страны ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против россии. Кто выступил против

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июля 2025, 9:16 Читати українською

Страны ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против россии. Кто выступил против

Министры иностранных дел стран Евросоюза 15 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 15 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто выступил против

Против выступили Словакия и Мальта. Братислава, как сообщалось ранее, требует от ЕС гарантий компенсации возможного ущерба от полного запрета на поставку российского газа в страны союза.

Мальта опасается, что усиление потолка цен на российскую нефть может ударить по танкерному флоту страны.

Читайте также: ЕС согласился снизить цену на российскую нефть до $47 за баррель — Reuters

Обсуждение санкционного пакета на уровне послов стран ЕС продлится 16 июля.

Напомним

  • 11 июля постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии — против выступила Словакия.
  • Братислава, как известно, хочет получить четкие гарантии от Еврокомиссии по компенсации ущерба, который принесет планируемый полный отказ ЕС от закупок российского газа.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Я_ __
Я_ __
16 июля 2025, 9:33
#
«Проти виступили Словаччина та Мальта.»

Дуже важливо не забувати хто «допомагає» чинити тиск на кацапстан санкціями.
+
+13
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 июля 2025, 11:10
#
Сточки зрения будущего украинцев в Украине, гораздо коварнее те, кто прикрываясь благими намерениями, используют украинцев в качестве жертвы.
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
16 июля 2025, 12:09
#
Так і є… коварні німці з французами дають мільярди, щоб Пашу Єнікєєва загнобити. От уроди. Було б добре, якби залишили сам на сам з москалем? Хоча тобі було б добре, навіть перевзуватися не потрібно.
+
0
zephyr
zephyr
16 июля 2025, 12:18
#
Каким-то образом, аккумуляторы танковые и ББМ- siemens, которые строили электростанцию в Крыму, несмотря на санкции, двигатели для шахедов- Чехия, ВБ, Швеция, Словения. Оптика снайперская, прицелы миномётов, интерактивные планшеты артиллериста- Франция, Бельгия, Испания. Платы управления ракет, КАБ- США, привет texas instrumentals. Так можно долго продолжать. Суть то в чём? Бабло побеждает зло, в то время как нищие и глупые- умирают. Так было 2 тысячи лет назад, так будет и после. Главное сделать красивую картинку, пустить душевную музыку и отправить Мыколу умирать в посадку…за какую-то там идею.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами