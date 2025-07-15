Министерство финансов 15 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,78 млрд грн, что на 0,86 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,64 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек почти 16 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 2,06 млрд грн под 16,35% с погашением 16 сентября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);
- 44,77 млн грн под 17,10% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);
- 3,51 млрд грн под 17,80% с погашением 29 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%);
- 10,16 млрд грн под 14,31% с погашением 30 мая 2029 (первичное размещение).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что в 2025 году Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций около 240 млрд грн.
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