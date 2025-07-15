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15 июля 2025, 18:56 Читати українською

Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС: что происходит на рынке

В июне 2025 года Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС из-за отмены Еврокомиссией автономных торговых мероприятий, что повлекло за собой неопределенность пошлин и квот. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

В июне 2025 года Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС из-за отмены Еврокомиссией автономных торговых мероприятий, что повлекло за собой неопределенность пошлин и квот.
Фото: pixabay.com

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Экспорт

По предварительным данным ГССУ, в июне 2025 года было экспортировано 12,38 тыс. т молочных продуктов на сумму $45,63 млн. По отношению к маю натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%.

Экспортная выручка сократилась на 10% по отношению к маю, но выросла на 81% по отношению к июню 2024 года. В январе-июне 2025 года Украина экспортировала 70,75 тыс. т (+17%) молочных продуктов на сумму $224,95 млн (+61%).

Главными экспортными категориями в июне были:

  • Казеин — 24%;
  • Масло сливочное — 23%;
  • Мороженое — 18%;
  • Молоко и сливки, сгущенные — 17%.

В июне 2025 года Украина нарастила натуральные объемы экспорта масленки до 506 т (+1%), мороженого до 2,24 тыс. т (+0,2%), молока и сливок, не сгущенных до 1,51 тыс. т (+26%) по отношению к маю.

Уменьшились объемы поставок молока и сливок, сгущенных до 3,01 тыс. т (-40%), молочной сыворотки до 1,14 тыс. т (-33%), масла сливочного до 1,44 тыс. т (-50%) и сыров до 1,18 тыс. т (-8%) по отношению к маю текущего года.

По сравнению с июнем 2024 года уменьшились натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных (-9%), молока и сливок, сгущенных (-23%), молочной сыворотки (-42%).

Выросли поставки на внешние рынки масленки (+56%), масла сливочного (+144%), сыров (+50%) и мороженого (+21%) по отношению к прошлогоднему периоду.

По отношению к маю 2025 года увеличилась денежная выручка за отгруженное молоко и сливки, не сгущенные до $1,22 млн (+22%), масленку до $814 тыс. (+19%) и мороженое до $8,26 млн (+2%).

Сократилась выручка за экспортируемые молоко и сливки, сгущенные до $7,6 млн (-41%), молочную сыворотку до $1,1 млн (-30%), масло сливочное до $10,36 млн (-49%) и сыры до $5,26 млн (-13%).

По сравнению с июнем 2024 года увеличилась денежная выручка за экспортированное молоко и сливки, не сгущенные (+17%), масленку (+106%), масло сливочное (+182%), сыры (+49%), мороженое (+36%), но сократилось за поставленное молоко и сливки. (-19%).

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что в июне Украина резко сократила экспорт молочных продуктов в ЕС на фоне неопределенности относительно таможенных процедур и квот после отмены 5 июня Еврокомиссией автономных торговых мероприятий (АТЗ) для молока и молочной продукции из Украины.

С 2022 года АТС позволяли отечественным перерабатывающим предприятиям поставлять свою продукцию в ЕС без квот и пошлин. До конца июня украинские компании воздерживались от поставок в Европу и занимали выжидательную позицию.

Новые квоты

Впрочем, ЕС и Украина пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при постепенном переходе к стандартам ЕС до 2028 года.

Еврокомиссия утвердила процедуру таможенного оформления и увеличила для украинских поставщиков квоты на сливочное масло с 5 до 7 тыс. т, на сухое обезжиренное молоко — с 5 до 15,4 тыс. т и отменила квоты для сухого цельного молока, ферментированных и кисломолочных продуктов, в том числе для йогуртов и кефиров. В свою очередь это способствовало восстановлению Украиной поставок молочных продуктов в Европу.

Импорт

В июне 2025 г. Украина импортировала 4,46 тыс. т молочных продуктов на сумму 24,03 млн дол. По отношению к маю 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 12%, а по отношению к июню 2024 года увеличились на 6,6%.

В январе-июне 2025 г. Украина импортировала 30,07 тыс. т (+10%) молочных продуктов на сумму $152,66 млн (+16%). Наибольшая часть от общих объемов импорта приходится на сыры (64%).

Ситуация на внутреннем рынке

Увеличение предложения и потребление импортных сыров в Украине затрудняет реализацию продукции отечественных сыроделов на внутреннем рынке и давит на цены на молоко-сырье.

Стабилизировать цены на молокосырье может ограничение импорта польских сыров в Украину и увеличение кэшбека на 30% для покупателей сыров отечественного производства.

«Однако, реализация данных мер маловероятна из-за позиции Минэкономики и нежелания ухудшать отношения с Польшей, которая считается стратегическим партнером Украины в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Внешнеторговое сальдо в июне было положительным и составило $21,59 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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