Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада 15 июля одобрила продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.