Верховная Рада 15 июля одобрила продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада продлила военное положение и мобилизацию
Верховная Рада 15 июля одобрила продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Законопроекты № 13471 и № 13472 об утверждении соответствующих указов президента поддержали 320 народных депутатов.
Это уже 16-е голосование за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации.
Напомним
«Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.
Источник: Минфин
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