Снижение биткоина и рекордный приток средств в криптофонды с начала года: что нового

Биткоин просел до $116 тысяч

После очередного роста биткоина до нового максимума более чем в $122 тысяч стоимость первой криптовалюты пошла вниз. Об этом свидетельствуют данные CoinMarkerCap.

К моменту написания новости цена актива снизилась до 116 687. За сутки биткоин потерял в цене почти 5%. При этом за неделю BTC вырос на 7,6%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной зоне». Причем больше всего за последние 24 часа потерял Dogecoin (-8,2%).

Криптофонды зафиксировали рекордный недельный приток средств с начала года — почти $4 миллиарда

С 5 по 11 июля криптовалютные фонды привлекли рекордные $3,7 млрд, что стало вторым по величине недельным притоком в истории. Об этом говорится в отчете аналитической компании CoinShares. Предыдущий рекорд в $3,85 млрд был зафиксирован в декабре 2024 года.

Этот отчетный период стал тринадцатым подряд с чистым притоком средств, что свидетельствует об устойчивом интересе инвесторов к криптоактивам. Совокупно за это время в фонды поступило $21,8 млрд, а с начала 2025 г. общий показатель притока достиг $22,7 млрд.

Стоимость активов в управлении (AUM) впервые превысила отметку в $200 млрд, установив новый рекорд на уровне $211 миллиардов. Торговый объем для биржевых инструментов за неделю составил $29 миллиардов, что вдвое превышает средний уровень в этом году.

Продукты на базе биткоина продолжают доминировать на рынке, привлекая $2,7 млрд за неделю. Впервые их доля составила 54% от общей стоимости биржевых продуктов (ETP) на золото, подчеркивая растущую конкуренцию биткоина традиционным активам.

Ethereum -фонды также показали значительные результаты, зафиксировав приток в $990 млн. Это продлило серию с 12 недель подряд положительных поступлений, став четвертым наибольшим показателем в истории для ETH-продуктов.

Среди других активов, фонды на базе XRP возглавили по объему оттока, потеряв $104 млн. Зато Solana привлекла $92,6 млн.

Наибольшие поступления зафиксированы в США, где инвесторы вложили 3,7 миллиарда долларов. В Германии наблюдался отток в $85,7 млн. В Швейцарии и Канаде инвесторы инвестировали $65,8 млн и $17,1 млн соответственно.

В споте биткоин- и Ethereum-ETF поступило более $556 миллионов

14 июля 2025 года в споте биткоин-ETF поступило $297,40 млн. Положительная тенденция в секторе продолжается восемь торговых дней подряд, по данным SoSoValue. В частности, приток средств получили только четыре биткоин-фонда:

IBIT — $394,71 млн;

BTC — $12,75 млн;

HODL — $8,47 млн;

BITB — $7,17 млн.

Продукты FBTC и ARKB зафиксировали отток более чем на $26 млн и $99 млн соответственно, у остальных ETF активность не проявили.

В секторе Ethereum-ETF седьмой торговый день подряд продолжился приток средств, 14 июля он составил $259,04 млн. Средства поступали в следующие продукты:

ETHA — $151,45 млн;

ETH — $43,79 млн;

FETH — $31,43 млн;

ETHW — $11,17 млн;

ETHE — $8,94 млн;

ETHV — $6,58 млн;

EZET — $5,69 млн.

Strategy увеличила биткоин-резервы до более 600 000 BTC, потратив $472,5 млн на новую покупку

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) существенно нарастила свои биткоин-резервы, приобретя еще 4225 монет на сумму $472,5 млн. Таким образом, общий объем биткоинов на балансе компании теперь превышает 601 550 BTC.

Соглашение было заключено в период с 7 по 13 июля 2025 г. по средней цене $111 827 за монету. Эти данные были обнародованы в отчете 8-K, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Денежные средства для этой покупки были привлечены путем размещения акций. В частности, Strategy продала обычные акции MSTR на $330,9 млн, а также бессрочные привилегированные акции трех типов — STRK, STRF и STRD — на общую сумму около $141,4 млн. Эти действия являются частью масштабной стратегии компании по наращиванию биткоин-казначейства.

В настоящее время портфель биткоинов Strategy оценивается более чем в $73 млрд, при средней цене покупки $71 268 за монету. Общая сумма расходов, с учетом комиссий и других расходов, составляет $42,9 млрд, что предполагает нереализованную прибыль в $30 млрд. Доля Strategy в общем предложении биткоина превышает 2,8%.

Эти покупки вписываются в амбициозную стратегию компании под заглавием «42/42». Она предусматривает привлечение $84 миллиардов из-за выпуска акций и конвертируемых облигаций к 2027 году, что вдвое превышает первоначальный план «21/21».

По словам соучредителя Strategy Майкла Сейлора, стратегия рассчитана на долгосрочное укрепление позиции компании как ведущего корпоративного владельца биткоина.