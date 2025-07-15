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15 июля 2025, 11:13 Читати українською

Евро упало до двухнедельного минимума из-за пошлин Трампа

Курс евро ослаб до самого низкого уровня за последние две недели, опустившись до отметки $1,165 за доллар. Главной причиной падения стало объявление президентом США Дональдом Трампом о введении 30%-х пошлин на импорт из Евросоюза, что усилило торговую напряженность. Об этом пишет финансист Джайнам Мехта на Traders Union.

Курс евро ослаб до самого низкого уровня за последние две недели, опустившись до отметки $1,165 за доллар.

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Фундаментальные факторы давления

Объявление о новых американских пошлинах, которые должны вступить в силу с 1 августа, спровоцировало на валютных рынках реакцию «бегства от риска». Инвесторы начали продавать евро и покупать доллар США, который считается более безопасным активом в периоды неопределенности. Ситуацию осложняет то, что Еврокомиссия, хотя и пообещала продолжить переговоры, отложила введение контрмер, что добавило рынкам неуверенности.

Несмотря на этот откат, евро с начала года все еще демонстрирует значительный рост по отношению к доллару — почти на 13%. Ранее это поддерживалось ожиданиями стабильных ставок от Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако сейчас аналитики отмечают, что ухудшение экономических перспектив из-за торговых рисков может заставить ЕЦБ рассмотреть возможность дополнительного снижения ставок позже в этом году.

Почему это важно

Падение курса евро является прямой и мгновенной реакцией рынка на реализацию угрозы полномасштабной торговой войны между США и ЕС. Это демонстрирует, что торговая политика администрации Трампа в настоящее время является главным фактором, определяющим настроения на глобальных рынках.

Эта ситуация интересна, поскольку она бросает вызов недавнему тренду на ослабление доллара. Если раньше инвесторы продавали доллар из-за опасений по поводу фискального дефицита США, то сейчас, в условиях глобальной неопределенности (даже если ее источником являются сами США), инстинкт «бегства в безопасность» побеждает. Это в очередной раз подтверждает уникальный статус доллара как конечного убежища для капитала.

Читайте также: Доллар начинает демонстрировать признаки «рисковой» валюты — Goldman Sachs

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrolog
nitrolog
15 июля 2025, 12:05
#
Трамп просто на гойдалках добре заробляє, ніяка щаслива Америка його не цікавить, тільки його кишеня
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