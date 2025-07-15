Евро упало до двухнедельного минимума из-за пошлин Трампа

Курс евро ослаб до самого низкого уровня за последние две недели, опустившись до отметки $1,165 за доллар . Главной причиной падения стало объявление президентом США Дональдом Трампом о введении 30%-х пошлин на импорт из Евросоюза, что усилило торговую напряженность. Об этом пишет финансист Джайнам Мехта на Traders Union.

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Фундаментальные факторы давления

Объявление о новых американских пошлинах, которые должны вступить в силу с 1 августа, спровоцировало на валютных рынках реакцию «бегства от риска». Инвесторы начали продавать евро и покупать доллар США, который считается более безопасным активом в периоды неопределенности. Ситуацию осложняет то, что Еврокомиссия, хотя и пообещала продолжить переговоры, отложила введение контрмер, что добавило рынкам неуверенности.

Несмотря на этот откат, евро с начала года все еще демонстрирует значительный рост по отношению к доллару — почти на 13%. Ранее это поддерживалось ожиданиями стабильных ставок от Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако сейчас аналитики отмечают, что ухудшение экономических перспектив из-за торговых рисков может заставить ЕЦБ рассмотреть возможность дополнительного снижения ставок позже в этом году.

Почему это важно

Падение курса евро является прямой и мгновенной реакцией рынка на реализацию угрозы полномасштабной торговой войны между США и ЕС. Это демонстрирует, что торговая политика администрации Трампа в настоящее время является главным фактором, определяющим настроения на глобальных рынках.

Эта ситуация интересна, поскольку она бросает вызов недавнему тренду на ослабление доллара. Если раньше инвесторы продавали доллар из-за опасений по поводу фискального дефицита США, то сейчас, в условиях глобальной неопределенности (даже если ее источником являются сами США), инстинкт «бегства в безопасность» побеждает. Это в очередной раз подтверждает уникальный статус доллара как конечного убежища для капитала.

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