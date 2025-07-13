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13 июля 2025, 13:34 Читати українською

Доллар начинает демонстрировать признаки «рисковой» валюты — Goldman Sachs

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что существуют веские причины ожидать, что доллар США может снова начать торговаться как «рисковая» валюта, потенциально падая в периоды глобального стресса, а не расти как актив-убежище. Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что существуют веские причины ожидать, что доллар США может снова начать торговаться как «рисковая» валюта, потенциально падая в периоды глобального стресса, а не расти как актив-убежище.

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Признаки изменения поведения

Несмотря на то, что в последние недели волатильность доллара уменьшилась, аналитики Карен Райхготт Фишман и Лекси Кантер указывают на несколько потенциальных триггеров для изменения его поведения. Среди них: высокая политическая неопределенность, связанная с торговыми пошлинами и независимостью ФРС, опасения по поводу фискального дефицита и диверсификация активов инвесторами в сторону от США.

По некоторым показателям, доллар уже ведет себя как рисковый актив. Данные Bloomberg свидетельствуют, что корреляция между долларом и индикатором волатильности валют G-10 находится на самом низком уровне за семь лет. Это означает, что доллар сам становится источником волатильности, а не убежищем от нее.

Синхронные распродажи активов

Одним из самых «поразительных» явлений 2025 года, по мнению аналитиков Goldman Sachs, стала повышенная тенденция доллара падать одновременно с американскими акциями. По их данным, в этом году такая динамика наблюдалась более чем в два раза чаще, чем в среднем за предыдущие 10 лет.

Еще более тревожным сигналом «снижения привлекательности американских активов» является то, что участились случаи, когда одновременно падают все три класса активов: акции, гособлигации и доллар США.

Мнение стратегов

В то же время стратег Bloomberg Саймон Уайт отмечает, что хотя долгосрочный прогноз для доллара является негативным из-за ряда причин (дедолларизация, сокращение глобальной торговли), валюта уже подверглась значительной распродаже. По его мнению, рынки редко движутся по прямой, поэтому краткосрочный отскок курса доллара вверх вполне вероятен.

Что такое «безопасная гавань» и «рисковые» валюты

В мире финансов валюты условно делятся на две категории в зависимости от их поведения во время глобальных кризисов:

  • Валюта-убежище: Это валюта, которой доверяют инвесторы и которую они склонны покупать в периоды экономической или политической нестабильности. Ожидается, что такая валюта сохранит или даже увеличит свою стоимость, когда другие активы падают. Традиционно главной мировой «безопасной гаванью» считается доллар США (USD) благодаря размеру и стабильности американской экономики. Также к этой категории часто относят швейцарский франк (CHF) и японскую иену (JPY).
  • Рискованная валюта: Это валюты, которые инвесторы покупают, когда они оптимистично настроены относительно перспектив мировой экономики и готовы к риску. Как правило, это валюты стран, экономика которых зависит от экспорта сырья (например, австралийский доллар) или развивающихся стран. Во время кризисов эти валюты обычно падают.

Анализ Goldman Sachs свидетельствует о том, что доллар США начинает демонстрировать признаки «рисковой» валюты, что является кардинальным изменением его исторической роли.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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