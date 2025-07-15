Nvidia возобновит поставки ИИ-чипов в Китай

Nvidia Corp. планирует возобновить поставки ИИ-чипов H20 в Китай, так как получила заверения от Вашингтона в том, что они будут одобрены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Nvidia.

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Что известно

«Власти США заверили Nvidia, что лицензия на экспорт H20 будет выдана, и компания надеется начать поставки этих чипов в скором времени», — говорится в сообщении.

Компания создала специализированный вариант ИИ-чипов для китайского рынка с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в США. Однако в апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения.

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Информация о том, что Белый дом разрешит Nvidia продавать чипы H20 в Китай, появилась в то время как Хуан находился с визитом в Пекине.

Глава Nvidia анонсировал разработку компанией нового ИИ-чипа для китайского рынка, который, по его словам, будет полезен для автоматизации производства и логистики. Чип основан на передовой архитектуре Nvidia — Blackwell, однако ряд его характеристик снижен с учетом действующих ограничений США на экспорт технологий в Китай, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Решение США разрешить Nvidia поставки чипов H20 в КНР было расценено Пекином как жест доброй воли в рамках торговых переговоров, отмечают источники. Доступ к передовым полупроводниковым технологиям является одним из главных приоритетов китайских переговорщиков.

Вызовы на китайском рынке

Несмотря на историческое достижение, Nvidia сталкивается с вызовами на международных рынках. Главной проблемой являются экспортные ограничения со стороны США, которые не позволяют компании поставлять свои новейшие ИИ-чипы в Китай. В мае генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявлял, что эти ограничения могут стоить Nvidia $8 млрд недополученных доходов.

Однако пока глобальный спрос на чипы для искусственного интеллекта, в частности со стороны таких гигантов, как Microsoft, который является одним из крупнейших клиентов Nvidia, продолжает стимулировать рост компании.