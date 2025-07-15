ВВП Китая во втором квартале вырос на 5,2%

Экономика Китая во втором квартале 2025 года выросла на 5,2% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

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Рост ВВП

Темпы роста ВВП замедлились с 5,4% в январе-марте. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 5,1%, по данным Trading Economics.

Повышение ВВП КНР в апреле-июне относительно предыдущих трех месяцев составило 1,1% (при среднем прогнозе в 0,9%). В первом квартале показатель увеличился на 1,2% в поквартальном сравнении.

В первом полугодии объем экономики вырос на 5,3% в годовом исчислении и составил 66,05 трлн юаней ($9,24 трлн).

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Располагаемые доходы населения Китая в расчете на душу населения в январе-июне повысились на 5,3% — до 21,84 тысячи юаней, по данным ГСУ.

В 2024 году экономика КНР увеличилась на 5%, такой же рост предусмотрен планом социально-экономического развития на 2025 год.