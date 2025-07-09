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9 июля 2025, 14:39 Читати українською

В Китае усилилась дефляция цен производителей на фоне торговой войны

Цены производителей в Китае упали до самого низкого уровня почти за два года — дефляция в июне углубилась на фоне глобального торгового напряжения и слабого внутреннего спроса. Это усилило давление на власть по внедрению новых мер поддержки, сообщает Reuters.

Цены производителей в Китае упали до самого низкого уровня почти за два года — дефляция в июне углубилась на фоне глобального торгового напряжения и слабого внутреннего спроса.
Фото: freepik.com

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Хотя потребительские цены впервые за пять месяцев выросли, этот рост был незначительным. Длительное падение рынка недвижимости во второй по величине экономике мира усилило негативное влияние тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Основные показатели

Индекс цен производителей (PPI) в июне 2025 г. снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хуже, чем снижение на 3,3% в мае, и является самым большим падением с июля 2023 года. Опрос Reuters прогнозировал падение на 3,2%.

«Некоторые экспортно ориентированные отрасли находятся под ценовым давлением», — отметила Дун Лиджуань, статистик Национального бюро статистики Китая (NBS).

Она добавила, что неопределенность в глобальной торговой среде повлияла на экспортные ожидания предприятий.

Китайская производственная активность сокращалась третий месяц подряд в июне, хотя и более медленными темпами. Уровень занятости и новые экспортные заказы остаются низкими.

«Мы ожидаем, что спрос ослабится позже в этом году, поскольку экспорт замедлится, а поддержка от фискальных стимулов снизится», — заявил Чжичунь Хуан, экономист Capital Economics из Китая.

Реакция рынков

Рынок осторожно отреагировал на данные, поскольку Трамп усиливает свою торговую войну. Китайский Shanghai Composite Index вырос на 0,3% до обеденного перерыва, в то время как гонконгский индекс Hang Seng торговался с понижением на 0,7%.

Поскольку угнетенный внутренний спрос остается тормозом для китайской экономики, компании прибегают к ценовым скидкам для увеличения продаж. Это побудило власти призвать к прекращению жестоких ценовых войн в автомобильной промышленности.

Разница в тенденциях потребительских цен, вероятно, указывает на «эффекты схемы обмена потребительских товаров», отметил Хуан, но добавил, что «с этим импульсом, который, вероятно, скоро исчезнет, мы ожидаем, что базовая инфляция снова снизится позже в этом году».

Индекс потребительских цен (CPI) в июне 2025 года вырос на 0,1% по сравнению с прошлым годом, вернув к росту после падения на 0,1% в мае и превысив прогноз Reuters о неизменном результате. Рост потребительских цен был «главным образом из-за отскока цен на промышленные потребительские товары», — сказала Дун из NBS.

В месячном измерении CPI снизился на 0,1% по сравнению со снижением на 0,2% в мае и соответствует прогнозам экономистов о падении на 0,1%.

Базовая инфляция, исключающая нестабильные цены на продукты питания и топливо, подскочила до 0,7% в июне 2025 года по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем за 14 месяцев.

Возможные шаги Центрального банка

Линн Сонг, главный экономист ING в Китае, заявила, что относительная сила юаня в последнее время и постоянно мягкая инфляция дадут Народному банку Китая простор для дальнейшего снижения ставок.

«Поскольку данные об активности несколько смягчились в последние месяцы, но не сигнализируют о немедленной необходимости, мы ожидаем, что следующее снижение ставки состоится в четвертом квартале», — отметила Линн Сонг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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