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15 июля 2025, 8:34 Читати українською

Нулевая тоже плохо: как швейцарские банки компенсируют убытки при ставке 0%

Решение Национального банка Швейцарии (SNB) снизить базовую ставку до нуля ударит по доходам местных банков и может привести к росту стоимости кредитов для заемщиков, сообщает Reuters со ссылкой на банковских аналитиков. Это связано с тем, что банки лишились возможности зарабатывать на процентной марже — разнице между доходами от кредитов и выплатами по депозитам.

Решение Национального банка Швейцарии (SNB) снизить базовую ставку до нуля ударит по доходам местных банков и может привести к росту стоимости кредитов для заемщиков, сообщает Reuters со ссылкой на банковских аналитиков.
Фото: depositphotos

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Что известно

По оценкам консультанта банковского сектора компании zeb Даниэля Гейссмана, после двух снижений ставки SNB в текущем году чистый процентный доход банков страны может сократиться примерно на 660 млн швейцарских франков ($830 млн).

Для сравнения, в 2024 году банки заработали на этом около 20 млрд франков. Во время предыдущего периода нулевых ставок (2011−2015 годы) процентная маржа швейцарских банков снизилась с 1,4% до 1,1%, а их потери составили почти 4 млрд франков.

Банки не хотят перекладывать потери на вкладчиков, вводя отрицательные ставки по депозитам, поэтому, чтобы защитить свою прибыль, они должны будут компенсировать недостающие доходы за счет других источников.

По словам главного экономиста Швейцарской банковской ассоциации (SBA) Мартина Хесса, наиболее вероятным сценарием станет повышение стоимости кредитов, поскольку банки будут привлекать более дорогие средства на рынках капитала вместо дешевых депозитов. «В конечном итоге это скажется на реальной экономике и клиентах, прежде всего через рост ипотечных ставок», — отметил Хесс.

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Снижение ставки до нуля уже вызвало опасения относительно нового витка перегрева на рынке недвижимости. В период предыдущей политики нулевых ставок (2011−2015 годы) цены на жилье выросли на 15%, что втрое превышает темпы роста 2000−2005 годов. Это увеличивает риски завышения цен и последующей коррекции, хотя ранее она не произошла, предупреждает экономист EFG Bank Джанлуиджи Мандруззато.

Экономист UBS Максим Боттерон сказал, что банки также могут стать все более неохотными к кредитованию, если кривая доходности еще больше выровняется или инвертируется при нулевых ставках.

Как отмечает Reuters, сильнее всего из-за нулевой ставки пострадают ипотечные банки и кредитные организации, специализирующиеся на привлечении денежных сбережений населения, такие как Raiffeisen и Valiant. Они зависят от процентных доходов более чем на 70%.

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Менее всего ощутят последствия банки, специализирующиеся на управлении активами, такие как Julius Baer и Vontobel, доля процентных доходов у которых не превышает 10%. Фондовый рынок также не застрахован от влияния нулевых ставок SNB.

Поскольку официальные ставки значительно ниже, чем у других центральных банков в Европе и Северной Америке, акции основных швейцарских банков, котирующихся на бирже, уже начали уступать по доходности акциям своих конкурентов, отмечает агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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