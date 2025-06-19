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19 июня 2025, 15:10 Читати українською

Центробанк Швейцарии снизил ставку до нулевого уровня

Швейцарский национальный банк (SNB) по итогам завершившегося в четверг, 19 июня, заседания снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0% годовых. Об этом говорится в релизе банка.

Швейцарский национальный банк (SNB) по итогам завершившегося в четверг, 19 июня, заседания снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0% годовых.
Фото: depositphotos

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Детали

Банк уменьшил ставку по итогам шестого заседания подряд, до минимума с 2022 года, на фоне замедления инфляции в стране. Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% в годовом сравнении.

Обновленный прогноз SNB предусматривает, что средняя инфляция в стране в 2025 году составит 0,2%, в 2026 году — 0,5%, в 2027 году — 0,7%. Прогноз основан на предположении, что ставка будет оставаться на нулевом уровне.

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ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП Швейцарии примерно до 1−1,5% в текущем и следующем году.

В первом квартале 2025 года экономика страны выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2% по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года.

Регулятор отметил ухудшение перспектив мировой экономики на фоне повышенной напряженности в международных торговых отношениях.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 25 сентября.

Напомним

  • Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило Федеральное статистическое управление страны. Дефляция была зафиксирована впервые с марта 2021 года.
  • По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Швейцарии увеличились на 0,1% после нулевого изменения в апреле.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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