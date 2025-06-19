Швейцарский национальный банк (SNB) по итогам завершившегося в четверг, 19 июня, заседания снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0% годовых. Об этом говорится в релизе банка.
Центробанк Швейцарии снизил ставку до нулевого уровня
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Детали
Банк уменьшил ставку по итогам шестого заседания подряд, до минимума с 2022 года, на фоне замедления инфляции в стране. Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% в годовом сравнении.
Обновленный прогноз SNB предусматривает, что средняя инфляция в стране в 2025 году составит 0,2%, в 2026 году — 0,5%, в 2027 году — 0,7%. Прогноз основан на предположении, что ставка будет оставаться на нулевом уровне.
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ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП Швейцарии примерно до 1−1,5% в текущем и следующем году.
В первом квартале 2025 года экономика страны выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2% по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года.
Регулятор отметил ухудшение перспектив мировой экономики на фоне повышенной напряженности в международных торговых отношениях.
SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 25 сентября.
Напомним
- Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило Федеральное статистическое управление страны. Дефляция была зафиксирована впервые с марта 2021 года.
- По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Швейцарии увеличились на 0,1% после нулевого изменения в апреле.
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