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14 июля 2025, 19:38 Читати українською

Криптокомпании массово идут в банкинг на фоне благоприятной политики Трампа — FT

Ведущие криптовалютные компании, среди которых Ripple, Circle, BitGo и Kraken, активизировали усилия для выхода на рынок банковских услуг в США. Этот тренд обусловлен благоприятным регуляторным климатом, формирующимся при администрации президента Дональда Трампа. Об этом говорится в материале The Financial Times.

Ведущие криптовалютные компании, среди которых Ripple, Circle, BitGo и Kraken, активизировали усилия для выхода на рынок банковских услуг в США.

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Заявки на банковские лицензии и новые продукты

Как отмечает издание, на фоне новой политической волны поддержки цифровых активов, криптокомпании стремятся занять стабильное место в традиционной финансовой системе.

Так, компании Ripple, Circle и BitGo уже подали заявки на получение лицензии национального траст-банка (national trust charter), позволяющей хранить активы клиентов и обрабатывать платежи. В то же время криптобиржа Kraken готовится запустить собственные дебетовые и кредитные карты уже до конца этого месяца. К этой гонке присоединяются и финтех-компании: брокерская платформа Robinhood, которая в прошлом году получила более 50% дохода от криптотранзакций, планирует запустить банковские услуги осенью.

«Регулируйте нас»: смена парадигмы

Эксперты указывают на кардинальное изменение в позиции самой индустрии.

«Это полный разворот: раньше криптокомпании говорили: нам не нужны банки и законы. Теперь же они говорят: регулируйте нас», — отметил юрист Макс Боничи из Davis Wright Tremaine.

Соучредитель Kraken Арджун Сети назвал этот процесс «естественным сближением» двух миров.

Роль нового законодательства и традиционных банков

Важным катализатором этого процесса является законопроект о регулировании стейблкоинов GENIUS Act, который в июне был принят Сенатом США. По мнению юристов, он «действительно открывает финансовые рынки США для стейблкоинов».

На фоне этого активизировались и традиционные банки. В частности, Bank of America в сотрудничестве с JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo также готовятся к выпуску собственного стейблкоина после окончательного принятия регулирования.

Почему это важно

Границы между «крипто» и «традиционными финансами» (TradFi) начинают стираться. Новая, более благосклонная к криптовалютам политика администрации Трампа стала тем катализатором, который запустил этот процесс.

Лидеры отрасли поняли, что для массового внедрения и привлечения крупного институционального капитала необходимы доверие, легитимность и правовая определенность, которые может дать только государственное регулирование.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kanarej
Kanarej
14 июля 2025, 20:50
#
А у нас тут кое-кто все еще бредит, что крипта останется без гос. регулирования :)
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