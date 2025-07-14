Правительство утвердило новый перечень полезных ископаемых стратегического значения

Кабинет министров утвердил обновленный перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Утверждено, в соответствии с Кодексом Украины о недрах, перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения; перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения; перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут передаваться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) с продаж специального разрешения; полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут передаваться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции», — написал Мельничук.

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