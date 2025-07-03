Президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс Украины. Этот закон обеспечивает реализацию соглашения с США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщается на сайте парламента.
Зеленский подписал закон о соглашении с США о средствах от недр на восстановление Украины
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Целью закона является надлежащее введение ратифицированного соглашения и механизма для укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Это ключевой шаг для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные агрессией России.
Детали финансирования фонда восстановления
Согласно условиям соглашения, взнос Украины в Фонд восстановления будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:
- рентных платежей за добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении «А» к Соглашению) по новым лицензиям;
- выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;
- реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Закон предусматривает, что эти средства будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя будут перечисляться непосредственно в Фонд восстановления.
Хронология сделки
30 апреля 2025 Украина и США подписали соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
7 мая Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.
8 мая Верховная Рада окончательно поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
12 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.
4 июня Верховная Рада окончательно поддержала изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации этого соглашения.
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