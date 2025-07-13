Дефицит бюджета Украины без колоссальных расходов на оборону составлял бы только 0,2% — Марченко

Если бы расходы Украины на оборону соответствовали стандартам НАТО мирного времени, дефицит государственного бюджета страны составил бы всего 0,2% ВВП, что является очень здоровым показателем. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время своего выступления на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме. Об этом 13 июля сообщает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Очень здоровые» государственные финансы

Министр финансов отметил, что после недавно предложенных правительством изменений в бюджет, которые предусматривают дополнительные военные нужды, общий дефицит вырастет с 19,4% ВВП до более 20% ВВП.

Однако он подчеркнул, что если бы оборонные расходы Украины составляли лишь 5% ВВП, как это предусмотрено последними договоренностями в НАТО, то дефицит был бы почти нулевым.

«Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровы. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды», — заявил Марченко.

Реалии военного времени

В то же время министр подчеркнул, что несмотря на такую потенциально хорошую стартовую позицию для послевоенного периода, сейчас Украина живет в совершенно других реалиях.

«Мы думаем, как выжить. Мы думаем, как осуществить все необходимые закупки,… укрепить наш сектор безопасности и обороны», — пояснил он, подчеркнув, что все ресурсы направляются на военные нужды.