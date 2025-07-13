Трамп рассматривает предоставление Украине нового финансирования — CBS News

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета финансирования, который может составить как минимум несколько миллиардов долларов . Этот шаг может стать сигналом для россии, которая в последние дни усилила ракетные и дронные атаки по Украине. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

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Возможные источники финансирования

На данный момент точный источник нового финансирования неизвестен, однако рассматривается несколько вариантов. Американские чиновники отмечают, что в распоряжении Трампа есть остаток в $3,85 млрд по программе президентских полномочий (PDA), унаследованной от администрации Байдена. Эти средства могут быть использованы для немедленной отправки американской военной техники в Украину.

Кроме того, по данным бывших чиновников, президент имеет полномочия конфисковать около $5 млрд замороженных российских активов, находящихся за рубежом, и направить их на помощь Украине. Однако ни Трамп, ни его предшественник Джо Байден до сих пор не воспользовались этими полномочиями.

Активизация в НАТО

Эта информация появилась на фоне активизации усилий со стороны НАТО. В пятницу в Альянсе заявили, что работают со странами-членами над «срочным» перемещением боеприпасов и средств ПВО американского производства в Украину. По данным дипломатических источников, накануне Дональд Трамп обсуждал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопрос закупки европейскими партнерами американского вооружения для Украины.

Почему это важно

Появление информации о возможном новом финансировании для Украины является знаковым событием, которое может свидетельствовать об изменении в подходах администрации Трампа. После длительной паузы и жесткой риторики относительно объемов помощи, рассмотрение такого шага является важным сигналом как для Украины, так и для россии.

Для Кремля это демонстрация того, что, несмотря на все внутриполитические разногласия, США не намерены полностью прекращать поддержку Киева, особенно в ответ на эскалацию атак. Для Украины и европейских союзников — это сигнал о том, что Вашингтон может вернуться к более активной роли в оказании помощи.

Интересен и контекст. Новость появилась на фоне недавних соглашений Трампа с ЕС и другими странами по пошлинам, а также активизации усилий НАТО. Это может свидетельствовать о формировании новой, более прагматичной модели поддержки: США предоставляют оружие и технологии, а европейские союзники увеличивают ее закупки для Украины и финансируют украинский бюджет. Таким образом, Трамп может пытаться реализовать свою политику «справедливого распределения нагрузки», не отказываясь при этом от поддержки Украины как таковой.