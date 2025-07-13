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13 июля 2025, 12:27 Читати українською

Трамп рассматривает предоставление Украине нового финансирования — CBS News

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета финансирования, который может составить как минимум несколько миллиардов долларов. Этот шаг может стать сигналом для россии, которая в последние дни усилила ракетные и дронные атаки по Украине. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета финансирования, который может составить как минимум несколько миллиардов долларов.

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Возможные источники финансирования

На данный момент точный источник нового финансирования неизвестен, однако рассматривается несколько вариантов. Американские чиновники отмечают, что в распоряжении Трампа есть остаток в $3,85 млрд по программе президентских полномочий (PDA), унаследованной от администрации Байдена. Эти средства могут быть использованы для немедленной отправки американской военной техники в Украину.

Кроме того, по данным бывших чиновников, президент имеет полномочия конфисковать около $5 млрд замороженных российских активов, находящихся за рубежом, и направить их на помощь Украине. Однако ни Трамп, ни его предшественник Джо Байден до сих пор не воспользовались этими полномочиями.

Активизация в НАТО

Эта информация появилась на фоне активизации усилий со стороны НАТО. В пятницу в Альянсе заявили, что работают со странами-членами над «срочным» перемещением боеприпасов и средств ПВО американского производства в Украину. По данным дипломатических источников, накануне Дональд Трамп обсуждал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопрос закупки европейскими партнерами американского вооружения для Украины.

Почему это важно

Появление информации о возможном новом финансировании для Украины является знаковым событием, которое может свидетельствовать об изменении в подходах администрации Трампа. После длительной паузы и жесткой риторики относительно объемов помощи, рассмотрение такого шага является важным сигналом как для Украины, так и для россии.

Для Кремля это демонстрация того, что, несмотря на все внутриполитические разногласия, США не намерены полностью прекращать поддержку Киева, особенно в ответ на эскалацию атак. Для Украины и европейских союзников — это сигнал о том, что Вашингтон может вернуться к более активной роли в оказании помощи.

Интересен и контекст. Новость появилась на фоне недавних соглашений Трампа с ЕС и другими странами по пошлинам, а также активизации усилий НАТО. Это может свидетельствовать о формировании новой, более прагматичной модели поддержки: США предоставляют оружие и технологии, а европейские союзники увеличивают ее закупки для Украины и финансируют украинский бюджет. Таким образом, Трамп может пытаться реализовать свою политику «справедливого распределения нагрузки», не отказываясь при этом от поддержки Украины как таковой.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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