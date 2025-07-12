Deutsche Bank запустил сервис мгновенного доступа к счетам на базе технологий SWIFT

Deutsche Bank запустил новый сервис для корпоративных клиентов под названием Instant Cash Reporting (ICR), который предоставляет доступ к данным о банковских счетах и балансах в режиме реального времени. Платформа построена на базе современных API-решений от международной платежной системы SWIFT. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает издание Finextra.

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Новый инструмент позволяет корпоративным клиентам получать оперативную финансовую информацию через единую точку подключения, используя инфраструктуру SWIFT. Обмен данными происходит по современному стандарту ISO 20022 в формате JSON, что упрощает интеграцию сервиса в корпоративные системы.

Компании отправляют запросы на получение данных через SWIFT, который выступает центральным маршрутизатором. В ответ Deutsche Bank предоставляет стандартизированную финансовую информацию, которую можно настроить для отдельных счетов или для всего их набора.

Сейчас сервис доступен только тем компаниям и финансовым учреждениям, которые уже подключены к сети SWIFT. Первой компанией, внедрившей новый инструмент в свою казну, стала испанская энергетическая компания Iberdrola.