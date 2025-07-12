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12 июля 2025, 11:51 Читати українською

Украина привлекла еще $50 миллионов от Всемирного банка на кредиты для аграриев

Правительство Украины и Всемирный банк подписали соглашение о привлечении дополнительных $50 миллионов на поддержку украинских аграриев в рамках проекта ARISE. Подписание состоялось во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2025) в Риме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Правительство Украины и Всемирный банк подписали соглашение о привлечении дополнительных $50 миллионов на поддержку украинских аграриев в рамках проекта ARISE.

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Направления финансирования

Привлеченные средства будут направлены на продолжение проекта поддержки малых и средних агропроизводителей, который уже охватывает до 90 000 хозяйств по всей стране.

«Поддержка предоставляется через льготное кредитование 5−7−9% и гранты на развитие садоводства и теплиц. Напомню, с начала 2025 года 4 592 хозяйства уже получили почти 29,2 млрд грн кредитов, а 38 агропроизводителей — более 165 млн грн грантов», — прокомментировал министр аграрной политики Виталий Коваль.

Он добавил, что администрирование помощи происходит через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Сотрудничество с Всемирным банком

Кроме прямой финансовой поддержки, Минагрополитики совместно с Всемирным банком разрабатывает комплексный генеральный план по восстановлению и строительству системы ирригации в Украине. Эта работа, которая продолжается более полугода, направлена на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы и заложение основы для будущих проектов орошения.

Также, как сообщалось ранее, правительство подписало с Всемирным банком соглашение о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine на $200 млн, которая поможет подготовить государственные проекты восстановления к стандартам международных инвесторов.

Почему это важно

Это соглашение является важным сигналом о том, что поддержка украинского аграрного сектора остается одним из приоритетов для международных партнеров. Это не просто финансовая помощь, а стратегическая инвестиция в сферу, которая является критически важной не только для экономики Украины, но и для глобальной продовольственной безопасности.

Фокус на поддержке именно малых и средних фермерских хозяйств, а не только крупных агрохолдингов, является ключевым для сохранения социальной стабильности и экономической устойчивости в сельской местности.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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