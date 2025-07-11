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11 июля 2025, 14:35 Читати українською

Украина и Всемирный банк запускают программу подготовки проектов восстановления

Правительство Украины подписало с Всемирным банком соглашение о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine общим объемом $200 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Правительство Украины подписало с Всемирным банком соглашение о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine общим объемом $200 млн.

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Инициатива призвана профинансировать подготовку государственных и муниципальных проектов восстановления, чтобы те отвечали требованиям международных инвесторов и могли быстро переходить к реализации.

Программа будет внедрена Агентством по вопросам государственно-частного партнерства под координацией Минэкономики.

Первоначальный грант $44,3 млн из Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и реформированию Украины (URTF) будет направлен на формирование портфеля публичных инвестиций и усиление институциональной способности.

PREPARE Ukraine превращает донорские гранты в конкретные проекты — от восстановления мостов и больниц до запуска новых производств, способных интегрироваться в глобальные цепи поставок. Вместе с Всемирным банком мы создаем системную «фабрику подготовки», которая минимизирует задержки, повышает прозрачность и открывает путь к многомиллиардным инвестициям в ближайшие годы", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Юлия Свириденко.

По результатам переговоров с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде стороны согласовали дорожный план запуска PREPARE Ukraine.

Первый транш будет доступен, начиная с августа и будет покрывать техническую поддержку государственных заказчиков, включая развитие самого Агентства.

В ближайшее время Всемирный банк и Минэкономики утвердят операционное руководство программы, откроют фонд подготовки проектов и начнут финансировать техническую поддержку государственных заказчиков.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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