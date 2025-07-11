Национальный банк Украины установил на 14 июля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,7842 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.
НБУ укрепил гривну на четыре копейки
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Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 48,8416 грн/евро. Европейская валюта подешевела на 13 копеек.
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Источник: Минфин
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