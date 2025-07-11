Еврокомиссия хочет ввести «плавающее» ограничение цен на российскую нефть — Reuters

Еврокомиссия на этой неделе планирует предложить «плавающее» ограничение цен на российскую нефть. Такая инициатива войдет в новый пакет санкций и призвана снизить сопротивление некоторых стран-членов ЕС. Об этом Reuters сообщили четверо европейских дипломатов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В июне, в рамках 18-го пакета санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину, Комиссия уже предлагала снизить ценовой порог «Большой семерки» (G7) с $60 до $45 за баррель.

Предложение снизить ограничение на цену Еврокомиссия обосновывает падением мировых цен на нефть — действующее ограничение фактически потеряло актуальность.

Позиция США

На июньской встрече лидеров G7 в Канаде Великобритания и ЕС не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа по снижению ограничения цен на российскую нефть.

Цены на нефть ненадолго подскочили почти до $80 за баррель во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, прежде чем вернулись к уровню около $60.

Новый механизм

Четыре источника в ЕС сообщили, что Комиссия разрабатывает механизм, корректирующий ограничение цен на российскую нефть в зависимости от изменения мировых цен на нефть.

В настоящее время механизм все еще дорабатывается. Он предполагает более автоматизированный процесс пересмотра ценового потолка для его адаптации к мировым ценам на нефть. Источники не уточнили, каким будет новое ограничение, но стартовая точка будет немного выше $45.

Противоречия внутри ЕС

Морские страны, такие как Греция, Кипр и Мальта, давно выражают обеспокоенность по поводу ограничения цен на российскую нефть. Они опасаются потенциальных потерь для своих судоходных секторов и возможного перемещения судовладельцев за пределы ЕС.

Действующее ограничение запрещает торговлю российской сырой нефтью, транспортируемой танкерами, если цена, уплаченная за нее, превышает $60 за баррель.

Также судоходным и страховым компаниям запрещено обслуживать перевозку российской сырой нефти, если ее цена превышает установленный предел.

Читайте также: Саудовская Аравия в августе существенно повысит цены на нефть для Азии и Европы

Во время встречи министров финансов стран G7 в Канадских Скалистых горах в мае министр финансов США Скотт Бессент оставался скептическим по поводу необходимости снижать ценовое ограничение. В то же время Дональд Трамп усилил свою риторику в адрес президента рф Путина и намекнул на возможность введения новых санкций со стороны США.

Снижение ценового предела может получить больше поддержки в Вашингтоне, ведь ряд американских сенаторов, в частности Линдси Грэм, уже высказались в его пользу.

Даже если послы ЕС достигнут согласия по обновленному механизму ценового ограничения, Словакия может заблокировать весь пакет санкций. Страна выступает против обеспокоенности планами ЕС полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2027 года. Для принятия санкций требуется единодушная поддержка всех стран-членов.