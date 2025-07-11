Еврокомиссия хочет ввести «плавающее» ограничение цен на российскую нефть — Reuters

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июля 2025, 13:11 Читати українською

Еврокомиссия хочет ввести «плавающее» ограничение цен на российскую нефть — Reuters

Еврокомиссия на этой неделе планирует предложить «плавающее» ограничение цен на российскую нефть. Такая инициатива войдет в новый пакет санкций и призвана снизить сопротивление некоторых стран-членов ЕС. Об этом Reuters сообщили четверо европейских дипломатов.

Еврокомиссия на этой неделе планирует предложить «плавающее» ограничение цен на российскую нефть.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В июне, в рамках 18-го пакета санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину, Комиссия уже предлагала снизить ценовой порог «Большой семерки» (G7) с $60 до $45 за баррель.

Предложение снизить ограничение на цену Еврокомиссия обосновывает падением мировых цен на нефть — действующее ограничение фактически потеряло актуальность.

Позиция США

На июньской встрече лидеров G7 в Канаде Великобритания и ЕС не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа по снижению ограничения цен на российскую нефть.

Цены на нефть ненадолго подскочили почти до $80 за баррель во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, прежде чем вернулись к уровню около $60.

Новый механизм

Четыре источника в ЕС сообщили, что Комиссия разрабатывает механизм, корректирующий ограничение цен на российскую нефть в зависимости от изменения мировых цен на нефть.

В настоящее время механизм все еще дорабатывается. Он предполагает более автоматизированный процесс пересмотра ценового потолка для его адаптации к мировым ценам на нефть. Источники не уточнили, каким будет новое ограничение, но стартовая точка будет немного выше $45.

Противоречия внутри ЕС

Морские страны, такие как Греция, Кипр и Мальта, давно выражают обеспокоенность по поводу ограничения цен на российскую нефть. Они опасаются потенциальных потерь для своих судоходных секторов и возможного перемещения судовладельцев за пределы ЕС.

Действующее ограничение запрещает торговлю российской сырой нефтью, транспортируемой танкерами, если цена, уплаченная за нее, превышает $60 за баррель.

Также судоходным и страховым компаниям запрещено обслуживать перевозку российской сырой нефти, если ее цена превышает установленный предел.

Читайте также: Саудовская Аравия в августе существенно повысит цены на нефть для Азии и Европы

Во время встречи министров финансов стран G7 в Канадских Скалистых горах в мае министр финансов США Скотт Бессент оставался скептическим по поводу необходимости снижать ценовое ограничение. В то же время Дональд Трамп усилил свою риторику в адрес президента рф Путина и намекнул на возможность введения новых санкций со стороны США.

Снижение ценового предела может получить больше поддержки в Вашингтоне, ведь ряд американских сенаторов, в частности Линдси Грэм, уже высказались в его пользу.

Даже если послы ЕС достигнут согласия по обновленному механизму ценового ограничения, Словакия может заблокировать весь пакет санкций. Страна выступает против обеспокоенности планами ЕС полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2027 года. Для принятия санкций требуется единодушная поддержка всех стран-членов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают neverice, zzel и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами