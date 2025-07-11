Польша усиливает поддержку украинского малого и среднего бизнеса

Польша присоединилась к Североатлантическому союзу устойчивости малого и среднего предпринимательства Украины. Об этом было объявлено в ходе Конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Министерство развития и технологий Польши заявило о готовности к сотрудничеству в поддержке украинского малого и среднего бизнеса, в частности, в сфере усовершенствования регуляторной политики. Сотрудничество может охватывать:

внедрение масштабной дерегуляции;

подготовку проекта закона о прозрачных правилах для бизнеса;

разработку регуляторной базы реализации государственной политики поддержки социального и семейного предпринимательства.

Дальнейшую поддержку бизнесу может оказать также Польское агентство по инвестициям и торговле, которое организует тренинги, вебинары и мастер-классы, в частности, по сертификации, экспорту в ЕС, а также поддерживает инкубаторы/акселераторы в Украине.

Кроме того, агентство привлекает украинский сектор МСП в миссии в Польшу и способствует налаживанию сотрудничества с польскими партнерами.

Банк национального хозяйства (BGK) и Корпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE) также выразили готовность продолжать поддержку украинских МСП.

Так, BGK сотрудничает с украинскими банками для поддержки сектора МСП через инструменты распределения рисков (30 млн евро с Кредобанком и 10 млн евро с Приватбанком).

Кроме того, в июне этого года Комитет по управлению программой Ukraine Facility одобрил программу поддержки сектора МСП на сумму 111 млн евро, которую BGK должен реализовать в сотрудничестве с украинскими банками.

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KUKE с июня 2022 активно поддерживает торговлю между польскими и украинскими компаниями. Эта поддержка, в частности, включает в себя страхование торговых кредитов, которые предоставляют польские экспортеры своим украинским партнерам, что оказывает значительное положительное влияние на финансовое состояние украинских предпринимателей.

Текущие обязательства KUKE SA по договорам страхования торговых кредитов для украинского рынка составляют более $210 млн.

Также KUKE SA предоставляет гарантии страхования для BGK, которые обеспечивают расчеты между польскими предпринимателями и их украинскими партнерами по аккредитивам, открытым украинскими банками.