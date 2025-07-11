Европейская Комиссия определила размер четвертого регулярного транша по первому базовому компоненту программы Европейского Союза Ukraine Facility.
Ukraine Facility: Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро
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Динамика выплат
- Первый регулярный транш Ukraine Facility, полученный Украиной в августе 2024 года, составил 4,2 млрд евро (включая грант в 1,5 млрд евро).
- Второй транш в декабре прошлого года составил 4,1 млрд евро (из которых 1,5 млрд евро — грант).
- Третий транш Украина получила в начале апреля 2025 года — 3,5 млрд евро (включая грант 0,4 млрд евро).
Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что в 2025 году в рамках Ukraine Facility планировалось поступление около 12,5 млрд. евро финансовой поддержки для Украины, из которых 1,5 млрд. евро в виде грантовой поддержки.
В обновленной конце июня программе с МВФ прогноз финансирования по этой программе в этом году составляет $12,9 млрд.
Согласно условиям программы Ukraine Facility объем траншей привязан к выполнению Украиной ключевых индикаторов.
В начале июня этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к народным депутатам с просьбой своевременно принимать законы в рамках взятых Украиной обязательств перед международными партнерами.
«Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн млрд евро — это грантовые средства, потерявшие из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», — констатировал тогда Марченко.
Обновленная программа с МВФ предусматривает, что при базовом сценарии, согласно которому война завершится в конце этого года, внешнее финансирование для покрытия дефицита необходимо Украине в этом году в размере $42,8 млрд.
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Напомним
Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.
Ukraine Facility включает три ключевых компонента:
- прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);
- специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);
- техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
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