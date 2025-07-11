Ukraine Facility: Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро

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Динамика выплат

Первый регулярный транш Ukraine Facility, полученный Украиной в августе 2024 года, составил 4,2 млрд евро (включая грант в 1,5 млрд евро).

Второй транш в декабре прошлого года составил 4,1 млрд евро (из которых 1,5 млрд евро — грант).

Третий транш Украина получила в начале апреля 2025 года — 3,5 млрд евро (включая грант 0,4 млрд евро).

Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что в 2025 году в рамках Ukraine Facility планировалось поступление около 12,5 млрд. евро финансовой поддержки для Украины, из которых 1,5 млрд. евро в виде грантовой поддержки.

В обновленной конце июня программе с МВФ прогноз финансирования по этой программе в этом году составляет $12,9 млрд.

Согласно условиям программы Ukraine Facility объем траншей привязан к выполнению Украиной ключевых индикаторов.

В начале июня этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к народным депутатам с просьбой своевременно принимать законы в рамках взятых Украиной обязательств перед международными партнерами.

«Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн млрд евро — это грантовые средства, потерявшие из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», — констатировал тогда Марченко.

Обновленная программа с МВФ предусматривает, что при базовом сценарии, согласно которому война завершится в конце этого года, внешнее финансирование для покрытия дефицита необходимо Украине в этом году в размере $42,8 млрд.

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Напомним

Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

Ukraine Facility включает три ключевых компонента: