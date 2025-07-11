Бессент призвал международные финансовые организации сотрудничать с фондом восстановления Украины

Министр финансов США Скотт Бессент призвал международные финансовые организации (МФО) активно сотрудничать с новосозданным Американско-Украинским инвестиционным фондом восстановления. Выступая на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме, он назвал этот фонд ключом к открытию богатого будущего Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Частный капитал — ключ к восстановлению

В своем видеообращении Бессент подчеркнул, что потребности Украины в восстановлении огромны, и дипломатические партнеры не могут удовлетворить их самостоятельно. Поэтому, по его словам, частный капитал необходим для дополнения государственных инвестиций и стимулирования долгосрочного экономического роста.

Он выразил надежду, что многосторонние банки развития и другие МФО станут соинвесторами фонда, что позволит мобилизовать американские таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционного климата в Украине.

Защита от российского влияния

Бессент также отдельно подчеркнул, что одной из целей фонда является недопущение получения выгоды от восстановления Украины любыми лицами или компаниями, финансировавшими российскую военную машину.

Министр подытожил, что благодаря надежному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям экономическое будущее Украины будет гораздо сильнее, чем в прошлом.

Почему это важно

Призыв министра финансов США является мощным политическим сигналом, направленным на легитимизацию и усиление роли нового фонда на международной арене. Администрация США не просто создает собственный инструмент для инвестиций, но и активно продвигает его как центральную платформу для всей международной финансовой архитектуры восстановления Украины.

Это важно по нескольким причинам:

Привлечение крупных игроков: Сотрудничество с такими институтами, как Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ, может значительно увеличить финансовые возможности фонда и предоставить ему доступ к экспертизе и опыту этих организаций.

Снижение рисков для частных инвесторов: Участие МФО в проектах фонда станет мощным сигналом надежности для частных компаний, которые пока не решаются инвестировать в Украину из-за военных рисков.

Усиление стандартов: Это также является призывом к МФО согласовать свои стандарты капитала и закупок с «проукраинскими ценностями», что, в частности, означает полное устранение любых компаний, связанных с Россией, от участия в проектах восстановления.

Таким образом, США пытаются построить мощную финансовую коалицию вокруг своего инвестиционного фонда, превращая его из двусторонней инициативы в центральный элемент международных усилий по восстановлению украинской экономики.