Инфляция в Украине снижается медленнее, чем ожидалось — НБУ

В июне 2025 года инфляция в Украине снизилась до 14,3% в годовом исчислении по сравнению с 15,9% в мае. Однако ежемесячный прирост цен составил 0,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики, прокомментированные Национальным банком Украины.

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По данным НБУ, возврат инфляции к снижению летом был ожидаемым, в частности из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно регулируемых цен. Однако фактические темпы снижения инфляции оказались медленнее, чем прогнозировалось в Инфляционном отчете за апрель 2025 года.

Отклонение от прогноза было обусловлено, прежде всего, существенным подорожанием сырых продовольственных товаров в последние месяцы на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков.

«В то же время фундаментальное инфляционное давление было несколько слабее прогнозируемого, хотя и оставалось значительным на фоне высоких затрат бизнеса на сырье и оплату труда и оживленного потребительского спроса», — говорится в сообщении регулятора.

Существенно снизились темпы роста административно регулируемых цен — до 10,9%

Такая динамика была обусловлена прежде всего высокой базой сравнения в прошлом году. Так, в июне 2024 г. произошло однократное повышение тарифов на электроэнергию.

Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжали расти — до 28,7%

Значительно ускорился рост цен на отдельные косточковые, яблоки и ягоды из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение. Быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен.

Тем временем темпы подорожания овощей существенно замедлились благодаря увеличению предложения нового урожая и активному импорту.

Удорожание топлива ускорилось до 3,1%

Такая динамика, прежде всего, связана с увеличением стоимости бензина и дизтоплива на фоне высокой волатильности мировых цен на нефть и ослабления гривны по отношению к евро. На рынке же сжиженного нефтяного газа наблюдалось ослабление ценового давления благодаря избытку поставок.

Базовая инфляция вернулась к понижению

В июне базовая инфляция замедлилась до 12,1%. Среди факторов, сдерживавших фундаментальное ценовое давление: предыдущие меры НБУ по усилению монетарной политики и стабильная ситуация со снабжением электроэнергией. Значительного влияния девальвации гривны по отношению к евро на базовую инфляцию пока не наблюдается.

Началось снижение инфляции услуг — до 14,4%, что является, в частности, признаком более умеренного давления со стороны рынка труда. Да, медленнее дорожали транспортные услуги, услуги связи и личного ухода.

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Рост цен на непродовольственные товары тоже замедлился — до 3,6%. Цены на одежду и обувь и дальше оставались меньше, чем в прошлом.

В то же время, подорожание обработанных продуктов ускорилось до 18,2%. Быстрее росли цены на мясные продукты из-за более высокой стоимости продовольственного сырья, а также безалкогольные напитки, в частности кофе, что отражало тенденции на мировом рынке кофе. Однако замедлились темпы удорожания хлеба и хлебопродуктов, растительного масла и большинства видов молочной продукции.

Инфляция достигла пика в мае и вернулась к понижению в июне, как и прогнозировал НБУ. Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий.

Прогноз

Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции будет продолжаться, в частности, благодаря мерам монетарной политики.