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11 июля 2025, 10:00 Читати українською

ARX выплатила более 45 млн грн по военным рискам в первом полугодии 2025 года

В первой половине 2025 года ARX — ведущая страховая компания Украины — продолжала выполнять свои обязательства перед клиентами, несмотря на вызовы полномасштабной войны. За шесть месяцев компания осуществила страховые выплаты на общую сумму 45 100 835,69 грн по договорам с покрытием военных рисков.

Всего было урегулировано 41 страховой случай, из которых:

  • 37 случаев касались автомобилей, застрахованных от повреждения или уничтожения в результате ракетных и дроновых атак — включая повреждения от осколков самих снарядов, разрушенных конструкций и деревьев;
  • 4 случая — это компенсации за повреждённые здания и сооружения с отделкой и коммуникациями, имущественные комплексы, оборудование, оргтехнику и ТМЦ, пострадавшие от обстрелов. Сумма выплат по этим случаям составила около 40 млн грн.

«Мы разработали специальные продукты для условий войны — с покрытием военных рисков. И сегодня видим: это реальная поддержка для бизнеса и автовладельцев. Программа „Железный купол“ помогает клиентам сохранить финансовую стабильность после потерь, а страхование коммерческой недвижимости — выдержать даже самые сложные периоды», — отметил Максим Межебицкий, Член Правления ARX.

ARX стала первой страховой компанией в Украине, которая с 2022 года начала предоставлять услуги по страхованию от военных рисков для автомобилей и имущества. С тех пор тысячи клиентов воспользовались возможностью защитить себя в условиях войны.

«Мы видим рост доверия к таким продуктам — клиенты понимают: реальный риск требует реальной защиты. ARX не просто страхует — мы каждый день доказываем эффективность страхования реальными выплатами», — добавил Член Правления компании.

Источник: Минфин
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