Microsoft сэкономила $500 млн благодаря ИИ и уволила 15 000 сотрудников

Коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф заявил, что ИИ-инструменты позволяют повысить производительность во всех сферах вроде продаж, обслуживания клиентов и разработки ПО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По словам топ-менеджера, ИИ сэкономил компании более $500 млн в прошлом году только в колл-центрах и повысил удовлетворенность сотрудников и заказчиков.

Microsoft использует технологию и для работы с небольшими клиентами. Инициатива пока находится на раннем этапе, но уже приносит десятки миллионов долларов дохода.

Примечательно, что около недели назад корпорация уволила более 9000 сотрудников, причем это уже третий раунд сокращений в 2025 году. В общей сложности работу потеряли около 15 000 человек.

«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для обеспечения наилучших условий для успеха компании и команд на динамичном рынке», — сообщил представитель Microsoft в электронном письме.