Экспорт зерновых и масличных за сезон упал почти на 11 миллионов тонн

В маркетинговом сезоне 2024/2025, который закончился 30 июня 2025 года, Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных, что значительно ниже предыдущего сезона — 57,5 млн тонн. Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

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Такое падение объясняется как меньшими переходными запасами из предыдущего сезона, так и более низким урожаем.

По оценке ассоциации, производство зерновых и масличных в прошлом году составило 78,8 млн. тонн зерновых и масличных (в 2023 — 82,9 млн. тонн). Переходные запасы в начале сезона достигали около 7 млн тонн зерновых и масличных (в 2023/2024 — 14,4 млн тонн).

Важнейшие факторы для экспорта

В прошлом сезоне важнейшим фактором для экспорта украинского зерна стала бесперебойная работа украинского морского коридора, что позволяло экспортировать по морскому пути из глубоководных портов Одесской области.

Вторым по значению фактором стало введение Украиной вместе с международными партнерами рабочего механизма страхования судов, инфраструктуры и зерна, что удешевило расходы экспортеров и, соответственно, украинских агропроизводителей на логистику экспорта.

«Благодаря этим двум факторам Украина продолжила экспортировать зерно и гарантировать продовольственную безопасность во многих странах мира», — говорится в сообщении.

Сколько заработали

В денежном эквиваленте по данным таможни экспорт зерновых и масличных в 2024/2025 маркетинговом году составил $11,2 млрд (в 2023/2024 — $10,76 млрд), а экспорт с учетом продукции из них, в частности подсолнечного масла и других масел, жмыха и шротов — $18,1 млрд (в 2023/2024 — $17,86 млрд).

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Экспорт пшеницы составил 15,5 млн. тонн на сумму $3,16 млрд, при производстве около 22,4 млн тонн. Ячменю Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн на $394 млн, при производстве 5,6 млн тонн.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году — 25,9 млн тонн.

Сои экспортировано 3,8 млн тонн на сумму $1,56 млрд, при урожае 6,5 млн тонн. Рапса экспортировано 3,2 млн тонн на сумму $1,56 млрд, при производстве в прошлом году 3,8 млн тонн.

Подсолнечнику Украина экспортировала всего 70 тыс. тонн при урожае в прошлом году 12,8 млн тонн. Таким образом, переработка подсолнечника в Украине с учетом переходных запасов с прошлого сезона составила 12,8 млн тонн.