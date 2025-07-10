НБУ снизил гривну на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 11 июля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,8232 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 48,9750 грн/евро. Это на 13 копеек больше чем в четверг 48,8427 грн/евро. Напомним, что 2 июля, официальный курс европейской валюты достиг нового исторического максимума — 49,4093 грн/евро.

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