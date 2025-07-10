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10 июля 2025, 14:24 Читати українською

ЕС открывает программу гарантий на 3 млрд евро для привлечения в Украину дополнительно 10 млрд евро

Европейский союз открывает программу гарантий и грантов на 3 млрд евро, что позволит дополнительно привлечь 10 млрд евро на реконструкцию и восстановление Украины, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025), пишет «Интерфакс-Украина».

Европейский союз открывает программу гарантий и грантов на 3 млрд евро, что позволит дополнительно привлечь 10 млрд евро на реконструкцию и восстановление Украины, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025), пишет «Интерфакс-Украина».►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробности«Я хочу также объявить о выплатах более 3 млрд евро на украинский механизм.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Я хочу также объявить о выплатах более 3 млрд евро на украинский механизм. Это — гарантии, гранты. Мы подписали это сегодня… это даст нам возможность открыть новый путь для новых 10 млрд евро на реконструкцию и восстановление Украины», — сказала фон дер Ляен.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони также сообщила, что «на этой конференции мы договорились об оборудовании на сумму более 10 миллиардов евро».

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«Но для восстановления, денег недостаточно, инженеров, архитекторов или работников недостаточно — нам нужно что-то большее, что-то другое, и это чувство, настроение, чувства, которые проявил украинский народ. Они любят свою страну, любят свободу. Они продемонстрировали готовность гарантировать светлое будущее для своих детей. Без этого все, что мы делаем, было бы бессмысленно.»

Напомним

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

Источник: Минфин
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