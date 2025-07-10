В четверг, 10 июля, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Украина получила 1 миллиард евро от ЕС за счет доходов от замороженных активов рф
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ERA предусматривает направление Украине в $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии.
В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 8 млрд евро.
Куда пойдут деньги
«Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
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Напомним
Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
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