Украина получила 1 миллиард евро от ЕС за счет доходов от замороженных активов рф

В четверг, 10 июля, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ERA предусматривает направление Украине в $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии. Взнос Е С составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 8 млрд евро.

Куда пойдут деньги

«Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также: Украине нужно более $40 миллиардов внешней помощи в 2026 году — Шмыгаль

Напомним

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.