Биржа GMX остановила торги после хакерской атаки, Новая Зеландия запретит криптобанкоматы: что нового

Криптобиржа GMX остановила торги после хакерской атаки на $40 миллионов

Децентрализованная криптовалютная биржа GMX приостановила торги после того, как стала жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники вывели около $40 миллионов. Инцидент коснулся протокола GMX V1 — первой версии бессрочной платформы, работающей на базе блокчейна Arbitrum. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Пострадавший пул GLP объединяет различные активы, такие как биткоин, Ethereum и стейблкоины, и является основным поставщиком ликвидности платформы.

После обнаружения атаки GMX приостановила торги на GMX V1, а также выпуск и погашение токенов GLP в сетях Arbitrum и Avalanche. Пользователям было рекомендовано отключить кредитное плечо и внести изменения в настройки, чтобы избежать дальнейших рисков.

Разработчики заверили, что уязвимость не коснулась более новой версии протокола GMX V2, его рынков, ликвидных пулов и самого токена GMX.

Компания SlowMist, специализирующаяся на безопасности блокчейна, сообщила, что атака стала возможной из-за проблем в механизме расчета активов под управлением. Это позволило хакерам манипулировать ценой GLP.

Объем ликвидаций превысил $515 миллионов на фоне достижения биткоином нового максимума.

В ночь с 9 на 10 июля биткоин установил новый исторический максимум на отметке $111 990. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют превысил отметку в $515 млн за 24 часа.

За последние сутки позиции более 114 000 трейдеров были закрыты. В результате потери составили более $451 млн для лонг-позиций и около $64 млн для шорт-позиций. Основные потери касались пар с биткоином и Ethereum, где ликвидировано позиций на сумму около $231 млн и $141 млн соответственно.

Кроме того, наибольшую ликвидацию на сумму $51,56 млн зафиксировали на криптовалютной бирже HTX.

К моменту написания новости цена биткоина опустилась до $111 400.

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Новая Зеландия планирует запретить криптобанкоматы в рамках усиления борьбы с отмыванием денег

Правительство Новой Зеландии анонсировало обновление своей системы борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).

Замминистра юстиции Николь МакКи сообщила, что готовится новый законопроект, который, среди прочего, запретит криптобанкоматы.

Документ усиливает полномочия полиции и регуляторов, внедряет новую систему финансовых санкций, а также предусматривает запуск консультаций по созданию стабильного механизма финансирования для улучшения системы AML/CFT. Запрет криптобанкоматов станет одним из ключевых пунктов.

«Мы усложним преступникам возможность превращать наличные в высокорискованные активы, например криптовалюты, запретив криптовалютные банкоматы», — отметила МакКи.

Кроме того, законопроект вводит лимит в $5 000 на трансграничные переводы, что должно ограничить выведение средств за границу преступными организациями. Финансово-разведывательное подразделение (FIU) также получит больше полномочий по сбору данных о подозрительных лицах.

Правительство также планирует провести консультации с представителями индустрии, чтобы разработать новую стратегию и обеспечить финансирование реформ через стабильный сбор.

Стейблкоин RLUSD от Ripple стремительно растет: капитализация превысила $500 миллионов

Стейблкоин RLUSD от компании Ripple достиг рыночной капитализации более $500 миллионов менее чем за семь месяцев с момента запуска. Это свидетельствует о значительном росте интереса к новому активу.

По данным CoinGecko, RLUSD уже вошел в двадцатку крупнейших стейблкоинов по рыночной стоимости, а его суточный объем торгов составляет около $36,6 млн.

Рост интереса к RLUSD происходит на фоне поданной Ripple заявки на получение банковской лицензии в США. В случае одобрения компания сможет напрямую сохранять депозиты клиентов и выпускать RLUSD в соответствии с федеральным банковским регулированием.

В целом сектор долларовых стейблкоинов демонстрирует положительную динамику: их совокупная рыночная капитализация превышает $250 миллиардов, что составляет более 95% всего рынка таких активов.