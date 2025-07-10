В июне автопарк Украины пополнили более 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 14% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
В Украине растет спрос на гибридные авто: самые популярные модели
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рынок гибридных авто
Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 55% в прошлом.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается:
- Toyota RAV-4 (261 ед.)
- Второй результат у Nissan Qashqai (84 ед.)
- Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (70 ед.)
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (75 ед.).
Также в лидерской тройке: Ford Escape (58 ед.) и Kia Niro (49 ед.).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии