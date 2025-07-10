Биткоин установил новый исторический максимум — выше $111 990

В ночь с 9 на 10 июля 2025 года биткоин обновил исторический максимум (ATH), достигнув в момент уровня $111,999. За сутки курс первой криптовалюты вырос на 3,3%, по данным TradingView .

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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 07:00 10 июля составляет $111,245 за монету.

Напомним

Общий объем активов в управлении (AUM) в криптофондах достиг рекордной отметки в $188 миллиардов. Чистый приток средств за неделю, с 30 июня по 3 июля 2025 года, составил $1,042 миллиарда.

Это уже 12-я «зеленая» неделя подряд для криптофондов. По словам экспертов, такой приток капитала был обусловлен ростом цен на криптоактивы.