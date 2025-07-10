В Конфедерации работодателей объяснили, в каких отраслях можно ввести 4-дневную рабочую неделю

Введение четырехдневной рабочей недели в Украине возможно только при двух условиях: окончании войны и послевоенного восстановления и сохранения производительности труда. Об этом рассказал Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины в эфире телеканала «Киев».

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«Для бизнеса главное — это сохранение производительности труда. То есть за меньшее время нужно произвести то же количество продукции или предоставить тот же объем услуг. Но во время войны сокращение рабочей недели — нереалистично. Наши ребята на фронте скажут: мы здесь 24/7 находимся под обстрелами на передовой, а вы четырехдневную рабочую неделю устанавливаете. Второй момент — в ключевых отраслях во время войны и послевоенного восстановления сокращение рабочей недели маловероятно. Речь идет о строительстве, энергетике, связи, дорожном строительстве», — заявил Мирошниченко.

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В каких областях можно сократить

По его словам, продолжительность рабочей недели может быть сокращена в тех сферах, в которых и сейчас это можно сделать — связанных с цифровыми, административными, бухгалтерскими, юридическими услугами и тех отраслях, где уже практикуется дистанционная или удаленная работа.

Сокращение продолжительности рабочей недели создает дополнительные стимулы для наемных работников оставаться на определенной работе — это уменьшает текучесть кадров. Это мировой тренд, и Украина в дальнейшем придет к этому вопросу. Начать нужно с эксперимента, как это сейчас делает Польша. Среди необходимых шагов — пересмотр трудового законодательства.

«Трудовой кодекс ограничивает верхнюю планку: мы можем работать не больше 40 часов в неделю. Нижнего порога нет. Но в нынешнем виде законодательство четко предусматривает, что если работник меньше работает, то ему уменьшается зарплата пропорционально отработанному времени. То есть законодательство не учитывает ключевой вопрос — повышение производительности труда при сокращенной рабочей неделе», — отметил Мирошниченко.