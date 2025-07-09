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9 июля 2025, 19:36 Читати українською

Pump.fun официально анонсировал токенсейл: детали

Платформа для запуска и торговли мемкойнами Pump.fun официально объявила о проведении сейла своего нативного токена PUMP. Продажа начнется 12 июля в 17:00 по киевскому времени и продлится до 15 июля или до момента, когда будет распродана вся выделенная аллокация. Об этом в среду, 9 июля, сообщили на официальной странице проекта в соцсети X.

Платформа для запуска и торговли мемкойнами Pump.fun официально объявила о проведении сейла своего нативного токена PUMP.

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Детали токенсейла

Этот анонс подтвердил информацию, которая ранее просочилась в сеть из-за случайного слива на бирже Gate.

На продажу будет выделено 33% от общей эмиссии токенов, из которых 18% предназначено для частной продажи, а 15% — для публичной. Цена токена на сейле составит $0,004. При такой цене полностью разбавленная оценка (FDV) проекта достигнет $4 миллиардов.

Где можно будет принять участие

Участие в токенсейле будет доступно как на самой платформе Pump.fun, так и на ряде крупных централизованных криптовалютных бирж, в частности:Bybit,Kraken,KuCoin, Gate,Bitget и MEXC.

Binance не участвует в сейле, но уже 10 июля запустит торговлю фьючерсами на PUMP на премаркете. Об этом пишет издание Incrypted, но официальной информации от биржи не было.

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Что такое pump.fun и почему его токен так ожидаем

Pump.fun — это платформа, работающая на блокчейне Solana, которая кардинально упростила процесс создания и запуска новых криптовалют, в частности мемкоинов. Она позволяет любому пользователю за считанные секунды и с минимальными затратами или вообще бесплатно создать собственный токен. Платформа автоматически создает для него начальную ликвидность.

Эта простота сделала pump.fun чрезвычайно популярной в 2024−2025 годах и привела к взрыву количества новых мемкойнов. Платформа стала главной площадкой для спекулятивной торговли и охоты за монетами, которые могут «взлететь в цене».

Платформа pump.fun генерирует значительный доход, взимая небольшую комиссию с каждой созданной монеты и каждой торговой операции. Инвесторы ожидают, что собственный токен платформы, PUMP, предоставит его владельцам право на получение части этого дохода. Именно эта потенциальная доходность и является причиной огромного ажиотажа и слухов о многомиллиардной оценке проекта.

Почему это важно

Официальный анонс токенсейла pump.fun ставит точку в нескольких неделях интенсивных спекуляций и слухов, предоставляя рынку конкретные и официально подтвержденные детали. Выбранная стратегия запуска — одновременно на собственной платформе и на шести крупных централизованных биржах — является очень мощным шагом. Это позволит охватить максимальное количество розничных инвесторов и обеспечить высокую ликвидность и огромные объемы торгов с первого же дня.

Оценка проекта в $4 миллиарда является чрезвычайно высокой для токена платформы, что подчеркивает огромный ажиотаж и доверие рынка к ее бизнес-модели, которая генерирует реальный доход.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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